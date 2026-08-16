Waldbrand mit Hilfe von Bauern gelöscht

Die Feuerwehr legte eine rund 400 Meter lange Leitung zu einem nahe gelegenen Löschteich, um Löschwasser zu beziehen. Zudem stellte ein Landwirt mit einem Güllefass die notwendige Wassermenge zur Verfügung. Nach dem „Brand aus“ gegen Abend wurde die Brandstelle mit schwerem Gerät umgegraben, um noch etwaige Glutnester abzulöschen.