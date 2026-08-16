Waldbrand mit Hilfe von Bauern gelöscht

In Seekirchen (Salzburg) ist am Samstagnachmittag ein Waldbrand von der örtlichen Feuerwehr mit Unterstützung von Landwirten gelöscht worden. Ein sogenannter Raumhaufen fing aus noch ungeklärter Ursache Feuer, daneben begannen auch gelagerte Stämme und angrenzende Bäume zu brennen.
Die Feuerwehr legte eine rund 400 Meter lange Leitung zu einem nahe gelegenen Löschteich, um Löschwasser zu beziehen. Zudem stellte ein Landwirt mit einem Güllefass die notwendige Wassermenge zur Verfügung. Nach dem „Brand aus“ gegen Abend wurde die Brandstelle mit schwerem Gerät umgegraben, um noch etwaige Glutnester abzulöschen.
Im Einsatz standen 45 Feuerwehrleute sowie ein Rettungsdienst des Rotes Kreuzes und die Polizei. Die Feuerwehr Seekirchen bedankte sich bei den örtlichen Landwirten, die den Brandeinsatz in dieser trockenen Zeit mit ihren Maschinen unterstützen. Verletzt wurde offenbar niemand.
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