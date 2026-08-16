Fenster mehrerer Autos in Tiefgarage eingeschlagen

Auf vielversprechende Funde gehofft hatte ein Einbrecher am Samstagvormittag in einer Tiefgarage beim Salzburger Hauptbahnhof. Er schlug die Fenster gleich mehrerer Fahrzeuge ein und durchwühlte die Autos auf der Suche nach Wertgegenständen.
Bei insgesamt acht Autos, die in einer Tiefgarage in der Rainerstraße abgestellt waren, wandte der bislang unbekannte Täter Gewalt an, um in das innere der Fahrzeuge zu gelangen. Er schlug Seitenscheiben ein und durchsuchte danach die Autos.
In drei der Fahrzeuge wurde der Täter fündig und entwendete einen geringen Bargeldbetrag.
Wie hoch der Schaden – damit auch der entstandene Sachschaden durchs Einschlagen der Fenster – genau ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
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