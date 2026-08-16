Mann nach Einbruch und Messerattacke festgenommen

Der Angegriffene konnte sich durch einen Sprung über ein Geländer im ersten Obergeschoss in Sicherheit bringen. Der junge Mann flüchtete in die Wohnung einer Nachbarin. Polizisten trafen im Gang auf den 23-Jährigen, an dessen Händen und Beinen Blutspuren sichtbar waren, und nahmen ihn fest. Die Beamten stellten in seiner Wohnung gestohlene Gegenstände und Lebensmittel aus dem aufgebrochenen Imbissstand sicher. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.