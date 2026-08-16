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Salzburger Liga

Für Aufsteiger gab es auch in Anif nichts zu holen

Salzburg: Sport-Nachrichten
16.08.2026 17:14
Dieses Quartett sorgte für den 4:0-Sieg der Anifer gegen den ATSV Salzburg.
Dieses Quartett sorgte für den 4:0-Sieg der Anifer gegen den ATSV Salzburg.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Zweiter Sieg in Folge für Anif in der Salzburger Liga! Die Flachgauer gewannen am Sonntag gegen einen dünn besetzten ATSV Salzburg klar mit 4:0. Die Städter warten damit weiterhin auf den ersten Saisonsieg und bleiben torlos am Tabellenende. 

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Zum Kehraus der dritten Runde ließ Salzburgligist Anif Aufsteiger ATSV Salzburg keine Chance. Die dünn besetzten Gäste (nur zwei Spieler saßen auf der Ersatzbank) waren für die Anifer kein echter Gradmesser. Tore von Yasin Gürcan, Bruno Navarrete, Marco Hödl und Aldin Jehin sorgten am Ende für einen 4:0-Sieg.

Zitat Icon

Das Ergebnis geht am Ende in Ordnung.

Lukas SCHUBERT, Cheftrainer USK Anif

„Für uns war das eher eine Probe für die mentale Einstellung. Auch wenn sie natürlich dünn besetzt waren, können sie schon kicken. Das Ergebnis geht am Ende in Ordnung“, sagte ein zufriedener Anif-Trainer Lukas Schubert nach dem Sieg.

Duo noch ohne Sieg in Salzburger Liga
Beim Aufsteiger ATSV werden die Wolken indes immer dunkler. Null Punkte und kein einziges erzieltes Tor sorgen für tiefe Sorgenfalten und den letzten Tabellenplatz in der Salzburger Liga.

Auch Schwarzach setzte den Saisonstart in der Salzburger Liga in den Sand und steht ebenfalls noch mit null Zählern da. „Im Moment sind wir sehr schlecht. Die Einstellung mancher Spieler ist ein Problem. Da werde ich sicher das eine oder andere Gespräch führen müssen“, verriet Cheftrainer Mario Krimbacher.

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Salzburger-Liga-Quartett noch ungeschlagen
In den ersten drei Partien agierten drei Teams noch ohne Makel. Nach dem 2:0-Sieg gegen Neumarkt führt Bürmoos weiterhin die Tabelle an. Dahinter lacht Bramberg von der Zwei. Die Pinzgauer düpierten Puch mit einem 3:0-Sieg. David Nindl erzielte dabei den Endstand. Ebenfalls noch ohne Niederlage ist Straßwalchen. Die Flachgauer gewannen schon am Freitag mit 1:0 gegen den SAK.

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