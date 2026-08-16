Für Aufsteiger gab es auch in Anif nichts zu holen

Salzburger-Liga-Quartett noch ungeschlagen

In den ersten drei Partien agierten drei Teams noch ohne Makel. Nach dem 2:0-Sieg gegen Neumarkt führt Bürmoos weiterhin die Tabelle an. Dahinter lacht Bramberg von der Zwei. Die Pinzgauer düpierten Puch mit einem 3:0-Sieg. David Nindl erzielte dabei den Endstand. Ebenfalls noch ohne Niederlage ist Straßwalchen. Die Flachgauer gewannen schon am Freitag mit 1:0 gegen den SAK.