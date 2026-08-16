Alter Handyakku verursachte Brand im Keller

Ein alter Handyakku hat am Samstagabend einen Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in Straßwalchen verursacht. Das hat nach ersten Erhebungen ein Brandermittler festgestellt. Da sich starker Rauch bildete, brachten Polizisten die Bewohner vorübergehend in Sicherheit. Feuerwehrleute löschten den Brand.