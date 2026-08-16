Alter Handyakku verursachte Brand im Keller

Ein alter Handyakku hat am Samstagabend einen Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in Straßwalchen verursacht. Das hat nach ersten Erhebungen ein Brandermittler festgestellt. Da sich starker Rauch bildete, brachten Polizisten die Bewohner vorübergehend in Sicherheit. Feuerwehrleute löschten den Brand.
Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr Straßwalchen konnte eine starke Rauchentwicklung im Keller festgestellt werden. Mit Atemschutz wurde der Keller erkundigt und das Feuer konnte schnell gelöscht werden.
Die Feuerwehr Straßwalchen mit dem Löschzug Steindorf war mit 24 Mann im Einsatz.
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