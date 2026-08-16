2:0 vorne bis Minute 92 und dennoch nicht gewonnen

„Wir hätten es klarmachen müssen“

Als alle schon mit einem Sieg rechneten, kam die Vienna noch einmal auf. Erst traf Rosenberger per Freistoß (92.), dann Soukouna nach einem Stanglpass (93.). Die Partie endete 2:2. „Wir hätten das Ding mit 3:0 klarmachen müssen, und das ist genau das Learning, das müssen wir für uns mitnehmen“, meinte Liefering-Trainer Danny Galm anschließend.