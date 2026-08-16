2:0 vorne bis Minute 92 und dennoch nicht gewonnen

Bis zur 92. Minute führte Liefering im Sonntagsspiel der 2. Liga bei der Vienna mit 2:0. Die Partie endete jedoch nocht mit 2:2, weil die Jungbullen in der Schlussphase nicht mehr aufmerksam waren. Ein Debüt zum Vergessen hatte Sommertransfer Filip Matijasevic.
Das darf einfach nicht passieren! Liefering verschenkte auf der Hohen Warte vor 1716 Zuschauern einen sicher geglaubten Sieg. Die Gäste und die Vienna lieferten sich von Beginn an ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Jungbullen nach einem Eckball in Führung gingen: Ivanschitz fand Masching und der köpfte ein (34.).
Nach dem Wechsel gab es den ersten Rückschlag. Filip Matijasevic, der eigentlich zum Kader der großen Bullen gehört, aber dort noch nicht zum Einsatz kam, flog bei seinem Zweitliga-Debüt mit Gelb-Rot vom Platz (53.). Dennoch erhöhten die Lieferinger kurz darauf, Adenughure traf im Nachsetzen zum 2:0 (62.).
„Wir hätten es klarmachen müssen“
Als alle schon mit einem Sieg rechneten, kam die Vienna noch einmal auf. Erst traf Rosenberger per Freistoß (92.), dann Soukouna nach einem Stanglpass (93.). Die Partie endete 2:2. „Wir hätten das Ding mit 3:0 klarmachen müssen, und das ist genau das Learning, das müssen wir für uns mitnehmen“, meinte Liefering-Trainer Danny Galm anschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.