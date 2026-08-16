Salzburgs Frauen verlieren ersten Gradmesser

Neuzugang Sandra Rausch debütierte für Red Bull Salzburg

Der Anpfiff um die Mittagszeit sowie die schwülen Bedingungen machten den Salzburgerinnen (Sandra Rausch feierte ihr Debüt) zu schaffen. „Natürlich spielt das eine Rolle“, meinte Pavlovic, der von seinem Team immer vollste Intensität fordert. Diese war bei diesen Bedingungen, gegen einen sehr starken Gegner, nicht ganz möglich. „Uns hat teilweise auch die letzte Konsequenz gefehlt“, weiß Pavlovic, dass sogar an diesem nicht perfekten Tag mehr möglich gewesen wäre.