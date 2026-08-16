Salzburgs Frauen verlieren ersten Gradmesser

Salzburg hat das erste Duell dieser Saison mit einem der drei Topteams 0:2 verloren. Sturm Graz zeigte den Bullen die Grenzen auf. Besonders die Hitze machte dem Team von Trainer Dusan Pavlovic zu schaffen. Dennoch nimmt er wichtige Erkenntnisse für die Partie gegen Austria Wien am Freitag mit.
Nach zwei Pflichtsiegen folgte für Salzburgs Frauen in der zweiten Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte bei Sturm Graz der erste Gradmesser. Die Steirerinnen, die im Sommer ordentlich aufrüsteten aktuell Tabellenführer sind, haben den Bullen auch die Grenzen aufgezeigt. „Es war ein schwierigies Spiel“, befand Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic nach der 0:2-Niederlage in der steirischen Hauptstadt. Breznik (31.) und Sipos (66.) trafen für die Blackies.
Neuzugang Sandra Rausch debütierte für Red Bull Salzburg
Der Anpfiff um die Mittagszeit sowie die schwülen Bedingungen machten den Salzburgerinnen (Sandra Rausch feierte ihr Debüt) zu schaffen. „Natürlich spielt das eine Rolle“, meinte Pavlovic, der von seinem Team immer vollste Intensität fordert. Diese war bei diesen Bedingungen, gegen einen sehr starken Gegner, nicht ganz möglich. „Uns hat teilweise auch die letzte Konsequenz gefehlt“, weiß Pavlovic, dass sogar an diesem nicht perfekten Tag mehr möglich gewesen wäre.
Das macht ihm auch Mut für die Zukunft. Denn Freitagabend gastiert Salzburg bei Doublesieger Austria Wien – der nächste Härtetest. Pavlovic habe jedenfalls wichtige Erkenntnisse dafür gewonnen.
ADMIRAL Frauen Bundesliga: Red Bull Salzburg – Sturm Graz 0:2 (0:1). – Torfolge: 0:1 (31.) Breznik, 0:2 (66.) Sipos. – FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Guha – Illinger, Hamzic, Schirmbrand, L. Spinn – D‘Angelo (46. Schwarz), Plattner, Grünwald (46. Talwieser), Pamminger (46. Kobler) – Wienerroither (63. Lutz), Triendl (89. Rausch). – Messendorf, 350, Telek.
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