David Garrett spielt auf originaler Mozart-Geige

Das Benefizkonzert „KlangBlickMomente“ geht heuer bereits zum vierten Mal an den Start. Der Abend steht erneut ganz im Zeichen der Unterstützung für krebskranke Kinder und ihre Familien.

Die Ticketerlöse kommen der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe zugute und unterstützen neben betroffenen Kindern, Jugendlichen und ihren Familien auch die Forschung. Beginn ist um 19 Uhr in der Stiftung Mozarteum.