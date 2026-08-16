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Er freut sich schon!

David Garrett spielt auf originaler Mozart-Geige

Salzburg
16.08.2026 12:00
Geigen-Virtuose David Garrett
Geigen-Virtuose David Garrett(Bild: REINER PFISTERER)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

„Ich habe die große Ehre, auf dem Instrument von Wolfgang Amadeus Mozart zu spielen!“, lässt Star-Geiger David Garrett die Katze aus dem Sack. Am 12. September wird er für einen ganz besonderen Abend nach Salzburg kommen.

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„Da freue ich mich riesig drauf“ schilder David Garrett in den sozialen Medien. Bereits jetzt macht er Werbung für seinen Auftritt Mitte September. Denn nicht nur das Spiel auf der Mozart-Geige steht für ihn im Mittelpunkt. Auch die Veranstaltung selbst. Denn sie wird für den guten Zweck über die Bühne gehen.

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Das Benefizkonzert „KlangBlickMomente“ geht heuer bereits zum vierten Mal an den Start. Der Abend steht erneut ganz im Zeichen der Unterstützung für krebskranke Kinder und ihre Familien. 

Die Ticketerlöse kommen der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe zugute und unterstützen neben betroffenen Kindern, Jugendlichen und ihren Familien auch die Forschung. Beginn ist um 19 Uhr in der Stiftung Mozarteum.

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