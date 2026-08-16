Ehefrau geschlagen, bedroht und verletzt

Stark alkoholisiert ging am Samstag ein 58-jähriger Österreicher auf seine Ehefrau (47) los. Er schlug, bedrohte und verletzte die gebürtige Griechin im Rahmen der Auseinandersetzung.
Das Eintreffen der Polizei konnte vermutlich Schlimmeres verhindern. Bei dem Österreicher wurden schließlich über drei Promille festgestellt. Der Mann wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; Österreichische Gewaltschutzzentren unter 0800/700-217. Bei unmittelbar drohender Gefahr oder wenn die Intervention der Polizei vor Ort benötigt wird, ist die Polizei rund um die Uhr unter dem Notruf 133 erreichbar.
Ein brutaler Angriff auf eine Frau ereignete sich erst am Freitagmorgen im oberösterreichischen Innviertel. In Mettmach attackierte ein Mann (37) seine ehemalige Partnerin (30) mit einem Messer, fügte ihr drei Stiche zu. Das Opfer überlebte die Attacke.
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