Wanderin zehn Meter abgestürzt: Kopfverletzungen

Eine Wanderin ist am Samstag im Habachtal im Salzburger Pinzgau beim Smaragdweg rund zehn Meter abgestürzt. Sie prallte mit dem Kopf gegen einen Stein und blieb mit Kopfverletzungen am Ufer des Habachs liegen, berichtete die Salzburger Bergrettung auf ihrer Homepage.
13 Bergretter der Ortsstelle Mittersill trugen die Verletzte mit der Gebirgstrage zum Weg hinauf und transportierten sie mit einem Einsatzfahrzeug zum Rettungshubschrauber Martin 6.
Anschließend wurde die Frau ins Spital nach Zell am See geflogen.
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