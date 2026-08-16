Salzburg-Trainer Röhl wirft Rotationsmaschine an

Gleich sechs neue Spieler schickt Salzburg-Trainer Danny Röhl im Vergleich zum Europa-League-Quali-Spiel gegen Pafos am Donnerstag von Beginn an auf den Rasen im Innsbrucker Tivoli Stadion. Neben „Hattrick-Haris“ Tabakovic nehmen im Bundesliga-Spiel gegen die WSG Tirol etwa auch Kapitän Nikolas Veratschnig, Kevin Boma, Dominik Schmid, Sota Kitano und Bartosz Mazurek zuerst nur auf der Bank Platz. Am Donnerstag wartet bekanntlich bereits das nächste internationale Spiel, wenn die Bullen bei Mjällby (Sd) um den Einzug in die Europa League Ligaphase kämpfen und frische Beine brauchen.