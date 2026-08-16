Salzburg-Trainer Röhl wirft Rotationsmaschine an

Zwischen zwei internationalen Auftritten gastiert Red Bull Salzburg in der Bundesliga bei der WSG Tirol. Bullen-Coach Danny Röhl rotiert deshalb ordentlich durch, bringt sechs neue Spieler und gibt einem Neuzugang die Kapitänsbinde.
Gleich sechs neue Spieler schickt Salzburg-Trainer Danny Röhl im Vergleich zum Europa-League-Quali-Spiel gegen Pafos am Donnerstag von Beginn an auf den Rasen im Innsbrucker Tivoli Stadion. Neben „Hattrick-Haris“ Tabakovic nehmen im Bundesliga-Spiel gegen die WSG Tirol etwa auch Kapitän Nikolas Veratschnig, Kevin Boma, Dominik Schmid, Sota Kitano und Bartosz Mazurek zuerst nur auf der Bank Platz. Am Donnerstag wartet bekanntlich bereits das nächste internationale Spiel, wenn die Bullen bei Mjällby (Sd) um den Einzug in die Europa League Ligaphase kämpfen und frische Beine brauchen.
Weil Veratschnig eine Verschnaufpause bekommt, wurde Abubakr Barry die Ehre der Kapitänsbinde zuteil. Der Neuzugang (kam von Austria Wien) fügte sich schnell gut ins Bullen-Spiel ein und ist ein fast unverzichtbarer Spieler im Mittelfeld von Salzburg geworden.
„Heimspiel“ für Salzburg-Tormann Christian Zawieschitzky
Für einen Salzburger wird es bei der WSG eine Art Heimspiel: Christian Zawieschitzky. Der Goalie wurde in Kufstein geboren und spielte bis zum Wechsel in die Red Bull Akademie 2020 auch vier Jahre für die Jugend von Wacker Innsbruck. Der Goalie wurde beim Einlaufen auch gleich von einigen Zuschauern begrüßt, freute sich sichtlich.
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