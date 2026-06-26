Dieses Wiener Café hat den schönsten Schanigarten

Abseits der Touristenpfade

In der Kategorie „Kultur & Erlebnis“ setzte sich „Wien mal anders“ durch. Wien mal anders bietet Rundfahrten und Touren durch Wien mit nicht alltäglichen thematischen Hintergründen an. Von einer Tour durch die Wiener Weinkeller, über Ausflüge mit dem Elektro-Oldtimer bis hin zur Kulinarik-Tour mit Fokus auf den beliebten Käsekrainern.