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Dieses Wiener Café hat den schönsten Schanigarten

Wien: Wirtschaft
26.06.2026 15:26
Der erste Platz bei den klassischen Schanigärten geht an das „Café-Restaurant Hummel“ im achten ...
Der erste Platz bei den klassischen Schanigärten geht an das „Café-Restaurant Hummel“ im achten Bezirk.(Bild: Martin A. Jöchl)
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Von krone.at

Beim Sommerfest der Wiener Tourismuswirtschaft fand traditionell die Verleihung der Branchenpreise „Goldener Schani“ und „Goldene Jetti“ für die schönsten Schanigärten und beeindruckendsten Freizeitangebote statt. 

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  • Der erste Platz bei den klassischen Schanigärten geht an das „Café-Restaurant Hummel“ im achten Bezirk.
  • Die Kategorie „Versteckte Juwele“ bringt mit dem „Stelldichein – Meierei im Volksgarten“ im Volksgarten eine Sommerlocation ins Rampenlicht. 
  • In der Kategorie „ Über den Dächern“, in der die beliebtesten Lokale mit besonderer Aussicht auf die Stadt gewählt werden: „ Mayer am Nussberg „, wo man mitten in den Weinbergen des 19. Bezirks die Stadt von oben betrachten kann.

Die Sieger wurden in einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Zunächst durch ein öffentliches Voting der Lokalgäste, danach ermittelte eine Jury aus Wirtschaft, Verwaltung, Design und Architektur die Sieger.

Stimme der Lokalbesucher höher bewertet
Sie Stimmen der Lokalbesucher wurden „höher bewertet“, denn schlussendlich seien es die Besucher, „die entscheiden, ob ein Schanigarten erfolgreich ist“, so Dominic Schmid, WKO-Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft.

So sehen Sieger aus: Die Gewinner der diesjährigen Schani und Jetti-Verleihung.
So sehen Sieger aus: Die Gewinner der diesjährigen Schani und Jetti-Verleihung.(Bild: Florian Wieser / WKO)

Branchenpreis „Goldene Jetti“
Weiters wurde mit der „Goldenen Jetti“ der zweite Branchenpreis vergeben. Prämiert wurden Unternehmen, die mit ihren innovativen, kreativen, außergewöhnlichen und erfolgreich umgesetzten Konzepten, Produkten, Veranstaltungen oder Einrichtungen das Wiener Freizeitangebot und somit die Lebensqualität in Wien wesentlich und nachhaltig bereichern. 

Abseits der Touristenpfade
In der Kategorie „Kultur & Erlebnis“ setzte sich „Wien mal anders“ durch. Wien mal anders bietet Rundfahrten und Touren durch Wien mit nicht alltäglichen thematischen Hintergründen an. Von einer Tour durch die Wiener Weinkeller, über Ausflüge mit dem Elektro-Oldtimer bis hin zur Kulinarik-Tour mit Fokus auf den beliebten Käsekrainern. 

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