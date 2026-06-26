Dieses Wiener Café hat den schönsten Schanigarten

Beim Sommerfest der Wiener Tourismuswirtschaft fand traditionell die Verleihung der Branchenpreise „Goldener Schani“ und „Goldene Jetti“ für die schönsten Schanigärten und beeindruckendsten Freizeitangebote statt.
Die Sieger wurden in einem zweistufigen Verfahren ermittelt. Zunächst durch ein öffentliches Voting der Lokalgäste, danach ermittelte eine Jury aus Wirtschaft, Verwaltung, Design und Architektur die Sieger.
Stimme der Lokalbesucher höher bewertet
Sie Stimmen der Lokalbesucher wurden „höher bewertet“, denn schlussendlich seien es die Besucher, „die entscheiden, ob ein Schanigarten erfolgreich ist“, so Dominic Schmid, WKO-Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft.
Branchenpreis „Goldene Jetti“
Weiters wurde mit der „Goldenen Jetti“ der zweite Branchenpreis vergeben. Prämiert wurden Unternehmen, die mit ihren innovativen, kreativen, außergewöhnlichen und erfolgreich umgesetzten Konzepten, Produkten, Veranstaltungen oder Einrichtungen das Wiener Freizeitangebot und somit die Lebensqualität in Wien wesentlich und nachhaltig bereichern.
Abseits der Touristenpfade
In der Kategorie „Kultur & Erlebnis“ setzte sich „Wien mal anders“ durch. Wien mal anders bietet Rundfahrten und Touren durch Wien mit nicht alltäglichen thematischen Hintergründen an. Von einer Tour durch die Wiener Weinkeller, über Ausflüge mit dem Elektro-Oldtimer bis hin zur Kulinarik-Tour mit Fokus auf den beliebten Käsekrainern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.