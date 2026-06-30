„Theater darf vor allem eines nicht – langweilen“

Dass die Festspiele mit einer Adaption von Tolstois „Krieg und Frieden“ auch wieder das historische Südbahnhotel am Semmering bespielen, freut Happel besonders: „Das Hotel ist ganz klar der Hauptdarsteller. Da ist das Erleben, also die Zeitreise extrem – schon wenn man reingeht. Nüchtern betrachtet ist es ein trauriger alter Kasten. Aber sobald wir unsere Scheinwerfer aufstellen und das erstrahlt im alten Glanz, hat man plötzlich ein Bühnenbild, das man so nie bauen könnte. Da hängt so viel Geschichte drin, dass man gar nicht auskommt. Und dass der große Kulissenschieber ganz oben uns jeden Tag eine neue Kulisse zaubert, je nachdem, ob man bei Gewitter spielt oder bei Sonnenschein. Das ist unbezahlbar.“