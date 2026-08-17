Politischer Widerstand und Ackerbau mit KI

Installationen, in denen KI steckt

Die Verleihung des Prix – die sogenannte „Award Ceremony“ – findet heuer am Donnerstag, 10. September, im Linzer Design Center statt. Dabei werden nicht nur Goldene Nicas übergeben, sondern auch die Preisträger des „State of the Art(ist) Award“ geehrt. Dieser neue Preis ist der Kunst über Macht, Widerstand und Menschenrechte gewidmet.