Neue mumok-Chefin macht Museum zur Theaterbühne

Noch ist Umbau angesagt im Museum Moderner Kunst – von einer Ausstellung zur nächsten, aber auch zu einer neuen Direktion. Seit Oktober 2025 ist Fatima Hellberg als neue mumok-Chefin im Amt, jetzt zeigt sie die ersten beiden von ihr kuratierten Ausstellungen im grauen Basalt-Quader im Museumsquartier. Kurz vor der Eröffnung am 20. Juni war Hellberg zu Gast im „Krone“-Podcast-Studio, um im Kultur Kompass über das Ausstellungsmachen als eigene Kunstform und die Öffnung des Museums zu sprechen.