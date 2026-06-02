„Mental muss man sich gut unter Kontrolle haben“

Um all diese Facetten von noch genauer und in der Praxis zu erforschen, hat Julia Edtmeier vor gut zehn Jahren mit zwei Kollegen in Wien ein Theater gegründet: das Bronski & Grünberg. Die kleine Bühne im neunten Bezirk hat sich einen Namen damit gemacht, klassische Stoffe durch neue Lesarten eine teils radikale Frischzellenkur zu verpassen – von einer „Onkel Wanja-Sitcom“ bis zu einer gegen den Strich gebürsteten „Romeo und Julia“-Version. Was die künstlerische Leiterin an ihrem Haus am schätzt? „Es ist das Menschliche und das künstlerische Verständnis, auch hier an einem Strang zu ziehen. Das lässt das Ganze bestehen.“