Immer auf der Suche nach der größtmöglichen Krise

Sie haben dann am Konservatorium der Stadt Wien studiert und danach an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Was faszinierte Sie denn so am Theater?

Man beschäftigt sich in der Gesellschaft damit, Probleme wegzuignorieren, um alles am Laufen zu halten, zu funktionieren. Am Theater ist das genaue Gegenteil. Man sucht nach der größtmöglichen Krise. Im Stück, im Text, zwischen den Figuren. Es fühlt sich viel realer an, wenn man sich genau mit dem auseinandersetzt, was auf dem Papier steht, als es im realen Leben der Fall ist. Da versuchen alle, zu überleben und sich harmoniebedürftig oder konfliktscheu aus dem Weg zu gehen. Als junger Mensch hatte ich immer das Gefühl, das fühlt sich wie Betrug an. Aber im Theater da gab es gibt es Geschichten, die schon seit Ewigkeiten ihre Sinnhaftigkeit und ihre Daseinsberechtigung dadurch beweisen, dass sie wie eine Lupe auf Systeme in der Welt schauen, die alle ständig erleben. Deswegen ist es ein Ort, der für mich immer wichtiger wird. Weil es in Zeiten der Krise so mannigfaltige verschiedene Lebensgeschichten gibt, die sich dann im Theater in einem Empathieraum von Bühne und Zuseher und Spieler finden und man so zusammen empfinden kann.