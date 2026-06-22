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Also doch! Melissa dreht bereits im Sommer wieder

Adabei Österreich
22.06.2026 20:00
(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Sie hat also doch Lunte gerochen! Nach ihrem ersten erfolgreichen Gastspiel beim Schauspiel wird Melissa Naschenweng erneut vor die Kamera treten. Das bestätigte die Schlagersängerin nun der „Krone“. 

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Wird Melissa Naschenweng es tun oder nicht? Zuletzt kursierten immer mehr Gerüchte, dass die fesche Lesachtalerin nach ihrem ersten ORF-Film („Herzklang – Zurück zu mir“) kein weiteres Gastspiel beim Schauspiel geben wird. Einige Medienberichte befeuerten das sogar – da hat nur jemand wahrscheinlich keinen genauen Blick auf die damals sehr guten Quoten gemacht. Hätte sich mitunter ausgezahlt.

Melissa hat Lust auf mehr
Diverse Produktionsfirmen haben da aber ihre Hausaufgaben gemacht, weshalb es nun so aussieht, dass sich die 35-jährige Kärntnerin trotz des enormen Zeitaufwandes der Filmerei widmen wird. . .

Melissa macht abermals einen Abstecher ins Filmgeschäft.
Melissa macht abermals einen Abstecher ins Filmgeschäft.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

. . .was sie der „Krone“ am Montag (auch Melissa war Gast beim „WorldChanger“-Tag in Going beim Stanglwirt) bestätigte: „Ja, ich habe im Sommer wieder Dreharbeiten fürs TV.“ Ihre treuen Fans wird’s freuen.

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