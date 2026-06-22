Also doch! Melissa dreht bereits im Sommer wieder

Wird Melissa Naschenweng es tun oder nicht? Zuletzt kursierten immer mehr Gerüchte, dass die fesche Lesachtalerin nach ihrem ersten ORF-Film („Herzklang – Zurück zu mir“) kein weiteres Gastspiel beim Schauspiel geben wird. Einige Medienberichte befeuerten das sogar – da hat nur jemand wahrscheinlich keinen genauen Blick auf die damals sehr guten Quoten gemacht. Hätte sich mitunter ausgezahlt.

Melissa hat Lust auf mehr

Diverse Produktionsfirmen haben da aber ihre Hausaufgaben gemacht, weshalb es nun so aussieht, dass sich die 35-jährige Kärntnerin trotz des enormen Zeitaufwandes der Filmerei widmen wird. . .