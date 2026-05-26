Melissa Naschenweng macht Bond-Girls Konkurrenz

In bester Bond-Girl-Manier hat Melissa Naschenweng das sonnige Pfingstwochenende genossen. Die Schlager-Beauty entstieg nämlich so sexy wie einst Ursula Andress oder Halle Berry im Bikini dem Meer.
Auf Instagram teilte Naschweng gleich mehrere Bikini-Fotos, die bei einem Wochenend-Trip an die Adria entstanden sind.
„Mehr Bilder als Worte heute“
Und eins ist fix: Die Schlager-Beauty würde als Bond-Girl definitiv eine gute Figur machen! Die perfekte Bikini-Pose hat die fesche Kärntnerin nämlich definitiv drauf.
Klicken Sie sich hier durch Melissa Naschwengs sexy Bikini-Bildergalerie:
Passend zu der sexy Fotogalerie schrieb Naschenweng: „Bikiniwetter. Mehr Bilder als Worte heute.“
Und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ich denke, das letzte Foto ist das beste.“ Was darauf zu sehen ist? Naschenweng in ein großes Badetuch eingewickelt. Ein lustiger Schnappschuss, der beweist: Auch die Schlager-Beauty ist im Urlaub richtig tiefenentspannt.
„Bei dem Anblick freuen sich nicht nur die Bergbauernbuam“
Die Fans jedenfalls lieben jedes Foto von Melissa Naschenweng: „Der Bikini sieht toll aus, der passt super zu dir. Du strahlst total viel Selbstbewusstsein aus“, schwärmt einer.
„Alle Bilder sind gleich schön, Melissa, jedes auf seine Art“, fügte ein anderer hinzu. Und noch einer witzelte bewundernd: „Bei dem Anblick freuen sich nicht nur die Bergbauernbuam.“
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