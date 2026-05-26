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Melissa Naschenweng macht Bond-Girls Konkurrenz

Adabei Österreich
26.05.2026 08:55
Bewirbt sich Melissa Naschenweng etwa als Bond-Girl? Die perfekte Bikini-Pose hat sie jedenfalls ...
Bewirbt sich Melissa Naschenweng etwa als Bond-Girl? Die perfekte Bikini-Pose hat sie jedenfalls schon drauf!(Bild: Krone-Collage/instagram.com/melissa_naschenweng)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In bester Bond-Girl-Manier hat Melissa Naschenweng das sonnige Pfingstwochenende genossen. Die Schlager-Beauty entstieg nämlich so sexy wie einst Ursula Andress oder Halle Berry im Bikini dem Meer.

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Auf Instagram teilte Naschweng gleich mehrere Bikini-Fotos, die bei einem Wochenend-Trip an die Adria entstanden sind.

„Mehr Bilder als Worte heute“
Und eins ist fix: Die Schlager-Beauty würde als Bond-Girl definitiv eine gute Figur machen! Die perfekte Bikini-Pose hat die fesche Kärntnerin nämlich definitiv drauf. 

Klicken Sie sich hier durch Melissa Naschwengs sexy Bikini-Bildergalerie:

Passend zu der sexy Fotogalerie schrieb Naschenweng: „Bikiniwetter.  Mehr Bilder als Worte heute.“

Und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ich denke, das letzte Foto ist das beste.“ Was darauf zu sehen ist? Naschenweng in ein großes Badetuch eingewickelt. Ein lustiger Schnappschuss, der beweist: Auch die Schlager-Beauty ist im Urlaub richtig tiefenentspannt.

„Bei dem Anblick freuen sich nicht nur die Bergbauernbuam“
Die Fans jedenfalls lieben jedes Foto von Melissa Naschenweng: „Der Bikini sieht toll aus, der passt super zu dir. Du strahlst total viel Selbstbewusstsein aus“, schwärmt einer.

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„Alle Bilder sind gleich schön, Melissa, jedes auf seine Art“, fügte ein anderer hinzu. Und noch einer witzelte bewundernd: „Bei dem Anblick freuen sich nicht nur die Bergbauernbuam.“

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