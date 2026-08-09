Ö3-Star Gabi Hiller teilt zuckersüße Baby-News

Süße Neuigkeiten von Gabi Hiller: Die Ö3-Moderatorin verriet am Sonntag auf Instagram, dass sie zum ersten Mal Mama wird.
Auf Instagram veröffentlichte Hiller am Sonntag unter anderem ein Foto, das sie mit einem Paar kleiner Schuhe in der Hand und einem freudigen Lächeln im Gesicht zeigt. Dazu schrieb die Ö3-Moderatorin freudig: „Plot Twist: 2027 hat schon einen fixen Termin im Kalender.“
„Bald zu dritt“
Es sei nämlich ein „kleines Wunder im Anmarsch“, was bei ihr „Vorfreude deluxe“ hervorrufe, erklärte Hiller die Bilder in ihrer Instagram-Galerie.
Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie, mit der Gabi Hiller am Sonntag ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hat:
Sie sei jetzt eine „mom to be“ und habe nicht nur bereits „zu zweit im Radio“, sondern auch „zu zwei Events moderiert“ und sei auch schon „zu zweit auf der Podcastbühne“ gewesen, freute sich die Ö3-Stimme weiter.
Das letzte Foto zeigt Hiller mit ihrem Partner Michael, der sich genauso wie sie freut, dass sie „bald zu dritt“ sind.
Zahlreiche Glückwünsche
Für die freudigen Baby-News gab‘s umgehend zahlreiche Glückwünsche. Ö3-Kollegin Anna Kratki jubelte etwa: „Wiiiiie schön!!! Ich freu mich ja so für euch!“, während Missy May und Robert Palfrader Herzerln schickten. Und auch die Ö3-Hörer gratulierten natürlich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.