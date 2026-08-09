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„Wunder im Anmarsch“

Ö3-Star Gabi Hiller teilt zuckersüße Baby-News

Adabei Österreich
09.08.2026 12:02
Ö3-Moderatorin Gabi Hiller freut sich auf ihr erstes Kind. Die frohe Botschaft machte sie auf ...
Ö3-Moderatorin Gabi Hiller freut sich auf ihr erstes Kind. Die frohe Botschaft machte sie auf Instagram öffentlich.(Bild: APA-Images / Andreas Tischler)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Süße Neuigkeiten von Gabi Hiller: Die Ö3-Moderatorin verriet am Sonntag auf Instagram, dass sie zum ersten Mal Mama wird.

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Auf Instagram veröffentlichte Hiller am Sonntag unter anderem ein Foto, das sie mit einem Paar kleiner Schuhe in der Hand und einem freudigen Lächeln im Gesicht zeigt. Dazu schrieb die Ö3-Moderatorin freudig: „Plot Twist: 2027 hat schon einen fixen Termin im Kalender.“

„Bald zu dritt“
Es sei nämlich ein „kleines Wunder im Anmarsch“, was bei ihr „Vorfreude deluxe“ hervorrufe, erklärte Hiller die Bilder in ihrer Instagram-Galerie.

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie, mit der Gabi Hiller am Sonntag ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hat:

Sie sei jetzt eine „mom to be“ und habe nicht nur bereits „zu zweit im Radio“, sondern auch „zu zwei Events moderiert“ und sei auch schon „zu zweit auf der Podcastbühne“ gewesen, freute sich die Ö3-Stimme weiter. 

Das letzte Foto zeigt Hiller mit ihrem Partner Michael, der sich genauso wie sie freut, dass sie „bald zu dritt“ sind.

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Zahlreiche Glückwünsche
Für die freudigen Baby-News gab‘s umgehend zahlreiche Glückwünsche. Ö3-Kollegin Anna Kratki jubelte etwa: „Wiiiiie schön!!! Ich freu mich ja so für euch!“, während Missy May und Robert Palfrader Herzerln schickten. Und auch die Ö3-Hörer gratulierten natürlich.

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