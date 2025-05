Trump-Effekt sorgt bei Qualcomm für Verunsicherung

Um mögliche Einbußen in diesem Bereich abzufedern, engagiert sich der Konzern verstärkt in der Produktion von Chips für Automobile und PCs. Große Hoffnungen setzt Qualcomm auf den für Microsofts Betriebssystem „Windows“ ausgelegten Prozessor „Snapdragon X Elite“. Mit ihm will die Firma den Platzhirschen Intel und AMD Marktanteile abjagen.