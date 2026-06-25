NATO-Gipfel: Trump will Erdogan „glücklich machen“

Da die Türkei auch auf das russische Flugabwehrsystem S-400 zurückgreift, ist das NATO-Land seit Jahren aus dem F-35-Kampfjet-Programm ausgeschlossen. Doch nun scheint in Washington ein Umdenken stattzufinden. US-Präsident Donald Trump verspricht in diesem Zusammenhang, ein besonderes „Gastgeschenk“ zum NATO-Gipfel in Ankara mitzubringen.
„Ich werde ihn sehr glücklich machen. Ich werde wahrscheinlich etwas tun, das ihn sehr freuen wird“, so Trump gegenüber Journalisten in der US-Hauptstadt. Gleichzeitig lobte der 80-Jährige den türkischen Staatschef. Dieser sei zwar eine kontroverse Person, doch das sei er auch, so Trump der auch betonte: „Ich halte ihn für einen sehr guten Menschen.“
Vance: Verkaufsüberprüfung läuft noch
Wenig später merkte US-Vizepräsident JD Vance zur F-35-Causa an, dass für einen Verkauf des Kampfjets an Ankara die Zustimmung des US-Kongresses nötig sei. Dieser Prozess laufe derzeit noch.
Der F-35 gilt als eines der modernsten Kampfflugzeuge der Welt. Der Jet wurde ursprünglich von den USA in Zusammenarbeit mit anderen NATO-Staaten entwickelt, zu denen anfangs auch die Türkei gehörte. Die USA schlossen Ankara jedoch 2019 von dem Projekt aus, nachdem der NATO-Partner Raketenabwehrsysteme von Russland erworben hatte.
Trump hat die Beziehungen zu Erdogan seither jedoch wieder verbessert. Der türkische Präsident hat schon mehrmals seinen Wunsch nach F-35-Fliegern geäußert. Der nächste NATO-Gipfel findet am 7. und 8. Juli in Ankara statt.
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