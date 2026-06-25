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Mit F-35-Jets?

NATO-Gipfel: Trump will Erdogan „glücklich machen“

Außenpolitik
25.06.2026 08:55
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan könnte nun endlich zu seinen Kampfjets kommen. ...
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan könnte nun endlich zu seinen Kampfjets kommen. US-Amtskollege Donald Trump will ihm nämlich ein besonderes „Gastgeschenk“ mitbringen.(Bild: AP/Evan Vucci)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Da die Türkei auch auf das russische Flugabwehrsystem S-400 zurückgreift, ist das NATO-Land seit Jahren aus dem F-35-Kampfjet-Programm ausgeschlossen. Doch nun scheint in Washington ein Umdenken stattzufinden. US-Präsident Donald Trump verspricht in diesem Zusammenhang, ein besonderes „Gastgeschenk“ zum NATO-Gipfel in Ankara mitzubringen.

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„Ich werde ihn sehr glücklich machen. Ich werde wahrscheinlich etwas tun, das ihn sehr freuen wird“, so Trump gegenüber Journalisten in der US-Hauptstadt. Gleichzeitig lobte der 80-Jährige den türkischen Staatschef. Dieser sei zwar eine kontroverse Person, doch das sei er auch, so Trump der auch betonte: „Ich halte ihn für einen sehr guten Menschen.“

Vance: Verkaufsüberprüfung läuft noch
Wenig später merkte US-Vizepräsident JD Vance zur F-35-Causa an, dass für einen Verkauf des Kampfjets an Ankara die Zustimmung des US-Kongresses nötig sei. Dieser Prozess laufe derzeit noch.

Zwei F-35-Kampfjets und ein F-16-Kampfjet der polnischen Luftwaffe
Zwei F-35-Kampfjets und ein F-16-Kampfjet der polnischen Luftwaffe(Bild: EPA/Andrzej Jackowski)

Der F-35 gilt als eines der modernsten Kampfflugzeuge der Welt. Der Jet wurde ursprünglich von den USA in Zusammenarbeit mit anderen NATO-Staaten entwickelt, zu denen anfangs auch die Türkei gehörte. Die USA schlossen Ankara jedoch 2019 von dem Projekt aus, nachdem der NATO-Partner Raketenabwehrsysteme von Russland erworben hatte.

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Trump hat die Beziehungen zu Erdogan seither jedoch wieder verbessert. Der türkische Präsident hat schon mehrmals seinen Wunsch nach F-35-Fliegern geäußert. Der nächste NATO-Gipfel findet am 7. und 8. Juli in Ankara statt.

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