NATO-Gipfel: Trump will Erdogan „glücklich machen“

„Ich werde ihn sehr glücklich machen. Ich werde wahrscheinlich etwas tun, das ihn sehr freuen wird“, so Trump gegenüber Journalisten in der US-Hauptstadt. Gleichzeitig lobte der 80-Jährige den türkischen Staatschef. Dieser sei zwar eine kontroverse Person, doch das sei er auch, so Trump der auch betonte: „Ich halte ihn für einen sehr guten Menschen.“