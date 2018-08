Trump nimmt Erdogan seine Abfangjäger weg

Der neue Verteidigungshaushalt, den US-Präsident Donald Trump bewilligt hat, wird seinem türkischen Pendant Recep Tayyip Erdogan nicht gefallen: Nicht nur, dass es sich um eines der höchsten Budgets der neueren Geschichte des Landes handelt, das Ausgabengesetz sieht in einer Verfügung auch ein Lieferverbot von F-35-Kampfjets an den in Ungnade gefallenen NATO-Partner vor. Die Türkei solle sich erst von russischer Technologie lossagen, so die Begründung.