Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“

„Möchte, dass er kein russisches Öl mehr kauft“

Bei dem Treffen beschränkte der US-Präsident Kritik auf die wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland. „Ich möchte, dass er kein Öl mehr aus Russland kauft“, solange Russland seinen Krieg gegen die Ukraine fortführe, sagte der Republikaner. Auf Gas aus Russland solle Erdogan ebenfalls verzichten. Die türkische Regierung hat sowohl zur russischen als auch zur ukrainischen enge Beziehungen und lehnt westliche Sanktionen gegen Russland ab. Im Vorjahr kamen 66 Prozent aller türkischen Ölimporte aus Russland, bei Gas waren es 41 Prozent. Das Land hat bisher keine Abkehr von diesem Kurs erkennen lassen.