Treffen Sie Weltmeister Marc Márquez in Spielberg

Wenn in Spielberg die Motoren aufheulen, wird der Red Bull Ring wieder zum Treffpunkt der weltbesten Motorrad-Piloten. Von 18. bis 20. September gastiert die MotoGP in der Steiermark – und die „Krone“ bringt fünf Leser besonders nah an die Königsklasse des Motorradsports heran: Wir verlosen 5 Meet & Greets mit Marc Márquez sowie jeweils zwei Wochenend-Tribünentickets für den Grand Prix von Österreich.
Speed, Schräglage und packende Zweikämpfe: Der Red Bull Ring verwandelt sich im September wieder in einen Hexenkessel. Auf dem 4,348 Kilometer langen Kurs kämpfen die Stars der MotoGP von 18. bis 20. September um wichtige WM-Punkte. Lange Vollgaspassagen, harte Bremsmanöver und anspruchsvolle Kurven machen die Strecke in Spielberg zu einer ganz besonderen Herausforderung.
Schon am Freitag geht es mit den ersten Trainings auf der Strecke zur Sache, ehe am Samstag neben der Jagd nach den besten Startplätzen auch der Sprint für zusätzliche Spannung sorgt. Am Sonntag steht schließlich der große Höhepunkt des Wochenendes auf dem Programm, wenn die MotoGP-Piloten beim Grand Prix von Österreich um den Sieg kämpfen.
Treffen mit einem der größten MotoGP-Stars
Für fünf „Krone“-Leser wartet dabei ein Erlebnis, das weit über den Besuch des Rennwochenendes hinausgeht: Sie dürfen Marc Márquez persönlich treffen. Der Spanier zählt längst zu den ganz großen Namen des Motorradsports, holte 2025 mit Ducati den MotoGP-Weltmeistertitel und geht für das Ducati Lenovo Team an den Start. Bei einem exklusiven Meet & Greet mit Márquez kommen die Gewinner dem Superstar so nah wie sonst nur wenige Fans.
Damit das MotoGP-Erlebnis damit aber noch lange nicht vorbei ist, erhalten alle fünf Gewinner zusätzlich je zwei Wochenend-Tribünentickets für Spielberg. Somit können sie eine Begleitperson mitnehmen und gemeinsam das gesamte Rennwochenende am Red Bull Ring genießen.
Mitmachen und gewinnen
Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 28. August, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Sport“-Newsletters und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.