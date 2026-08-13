Treffen Sie Weltmeister Marc Márquez in Spielberg

Wenn in Spielberg die Motoren aufheulen, wird der Red Bull Ring wieder zum Treffpunkt der weltbesten Motorrad-Piloten. Von 18. bis 20. September gastiert die MotoGP in der Steiermark – und die „Krone“ bringt fünf Leser besonders nah an die Königsklasse des Motorradsports heran: Wir verlosen 5 Meet & Greets mit Marc Márquez sowie jeweils zwei Wochenend-Tribünentickets für den Grand Prix von Österreich.