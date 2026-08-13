Wolkenloser Himmel: Es geht heiß und sonnig weiter

Am Donnerstag zeigt der Sommer wieder einmal so richtig, was er kann. Der Morgen nach der Sonnenfinsternis zeigt sich von seiner besten Seite. Es ist von der Früh weg sonnig und meist wolkenlos. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu 34 Grad.
Die Sonne scheint erneut von früh bis spät, großteils bleibt auch der Himmel wolkenfrei. Nur im Süden und Südwesten kann es in der Früh noch Nebelfelder geben.
Hier sehen Sie die aktuelle Wettervorhersage für Ihr Bundesland im Detail:
Wohl keine Gewitter am Donnerstag
Nur im Süden und Westen kommen am Nachmittag Quellwolken auf, sie bleiben aber meist harmlos. Auch die Gewitterneigung ist gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost.
Besonders heiß im Westen
Die Tageshöchstwerte liegen in allen Bundesländern bei mindestens 30 Grad, wobei es im Westen besonders heiß wird. In Vorarlberg und Tirol können die Temperaturen auf bis zu 34 Grad klettern.
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