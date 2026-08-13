Frühere Mäherlaubnis für Wiesen unter Naturschutz

Die Sondergenehmigung

Weil aufgrund der hitzebedingt engen Versorgungslage aktuell in Österreich zirka 1000 Kühe pro Woche mehr verkauft werden und der Zukauf von Futter für die Landwirte immer teurer wird, sollen per Sondergenehmigung auch die Naturschutzwiesen früher als gewohnt unter den Mäher. Wie die „Krone“ erfuhr, erteilte Landwirtschafts- und Klimaschutzminister Norbert Totschnig (ÖVP) eine entsprechende Sondererlaubnis. „Für unsere Bäuerinnen und Bauern geht es jetzt um jeden Grashalm, damit sie ihre Tiere versorgen können. Wir schöpfen deshalb alle machbaren Möglichkeiten aus, um zusätzliches Futter verfügbar zu machen“, heißt es aus dem Ministerium.