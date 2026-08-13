Der Präsident in der Kiste

Das wäre früher nur dem Hirn eines durchgeknallten Drehbuchautors Hollywoods entsprungen. Heute ist es Realität: Der US-Präsident wurde auf dem Flughafen von Ankara aus Sorge vor iranischen Terrorraketen in einen Catering Trolley (von Do & Co), einem Transportvehikel für Bordverpflegung versteckt. Trump stieg beim Abflug vor den Kameras in die Airforce One und ohne die Kameras wieder aus, wechselte auf diesem Weg in die andere Maschine.