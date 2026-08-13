Der Präsident in der Kiste

Das wäre früher nur dem Hirn eines durchgeknallten Drehbuchautors Hollywoods entsprungen. Heute ist es Realität: Der US-Präsident wurde auf dem Flughafen von Ankara aus Sorge vor iranischen Terrorraketen in einen Catering Trolley (von Do & Co), einem Transportvehikel für Bordverpflegung versteckt. Trump stieg beim Abflug vor den Kameras in die Airforce One und ohne die Kameras wieder aus, wechselte auf diesem Weg in die andere Maschine.
Es kommt noch ärger: Das Täuschungsmanöver galt auch dem Präsidentenpersonal und den Journalisten in der Airforce One. Sie wurden im Unwissen gelassen und fungierten sozusagen als Lockvögel. (Ein ähnliches Manöver gab es auch unter Präsident Clinton, allerdings wurden die Mitreisenden darüber informiert.)
Falls die Terrorbedrohung ernst genug war, warum wurden die Passagiere in die Airforce One hinein gelassen? Das Verhalten Trumps wirft ein Schlaglicht auf seine Gefühlsarmut. Er hätte potenziell alle anderen geopfert. (Journalisten mag er sowieso nicht.)
Trump hat auch nicht erkannt, wie er die USA demütigt. Wenn du dich als Oberbefehlshaber des mächtigsten Militärs der Welt aus Sorge vor dem Feind in einem Catering Trolley versteckst, zeigst du, dass du den Krieg schon verloren hast.
Zu Hause ging er Golfen – unter dem Sichtschutz von Personal mit Luftabwehrraketen...
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