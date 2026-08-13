Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Intensive Rapid-Wochen

Bewährungsprobe steht an und weitere Fragezeichen

Bundesliga
13.08.2026 06:22
„Wenn wir nicht so weitermachen, ist das absolut gar nichts wert“, warnt Rapid-Trainer Johannes ...
„Wenn wir nicht so weitermachen, ist das absolut gar nichts wert“, warnt Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup will sich von den sieben Siegen in den ersten sieben Saisonspielen nicht blenden lassen. „Wenn wir nicht so weitermachen, ist das absolut gar nichts wert“, erklärte der Däne nach dem 2:0 am Mittwoch gegen Paide aus Estland. Der erste echte internationale Prüfstein steht den Hütteldorfern erst im Conference-League-Play-off bevor. Dort wartet in den kommenden beiden Wochen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Heart of Midlothian.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vor den Duellen mit Schottlands Vizemeister empfängt Rapid in der Liga am Sonntag (19.00 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) noch den GAK. „Wir müssen jeden Gegner respektieren“, betonte Hoff Thorup. „Wir sind glücklich mit den sieben Spielen. Wir haben wahrscheinlich das erreicht, was wir erwartet haben – vielleicht sogar ein bisschen mehr.“ Der Auftritt gegen Paide stimmte ihn aber einmal mehr nicht restlos zufrieden. „Von einigen Spielern war das ein bisschen zu langsam. Wir hätten die letzten 15 bis 20 Prozent mehr Intensität gebraucht.“

Hoff Thorup will bei Amane-Abgang Ersatz
Von den Ergänzungsspielern, die ins Team rotiert waren, drängte sich mit Ausnahme von Führungstorschütze Marco Tilio kaum jemand auf. Gegen den GAK dürfte statt Tilio wieder Sturmtank Ercan Kara beginnen. „Ich bin glücklich, dass wir eine starke Konkurrenz haben“, sagte Hoff Thorup. Vergrößert hat sie im Mittelfeld das Startelf-Comeback von Romeo Amane. Der 23-Jährige von der Elfenbeinküste wird allerdings von Spitzenklubs aus Frankreich und englischen Zweitligisten umworben. Er gilt seit Wochen als Abgangskandidat.

Lesen Sie auch:
Mit einem lockeren 2:0 gegen Paide haben die Rapidler das Conference-League-Playoff erreicht – ...
Conference League
7. Spiel, 7. Sieg: Rapid gegen Paide locker weiter
12.08.2026
Sport Tv Logo
Amane ist begehrt
Geldbringer? Rapid hofft auf baldigen Top-Transfer
09.07.2026

„Es gibt viel Interesse bei Romeo Amane, das ist kein Geheimnis“, bestätigte Rapids Sport-Geschäftsführer Markus Katzer. „Da kann noch etwas passieren.“ Bisher ist das richtige Angebot aber nicht eingetrudelt. „Er ist wichtig“, sagte Hoff Thorup über den Mittelfeld-Stabilisator. „Wenn wir ihn verkaufen, müssen es Angebote sein, die den Wert so eines guten Spielers reflektieren.“ Für den Fall versuche man, bestmöglich vorbereitet zu sein. Hoff Thorup: „Ich denke, dann brauchen wir noch einen extra Mittelfeldspieler.“

Hearts „ein Qualitätsschritt nach oben“
Das Transferfenster läuft in Österreich noch bis 3. September. Am Abend des 27. August wird feststehen, ob Rapid zum dritten Mal in Folge in der Ligaphase der Conference League und damit auch im Herbst international vertreten ist. Das Hinspiel gegen die Hearts – diese müssten am Donnerstagabend ein 1:6 gegen Benfica Lissabon drehen, um den Duellen mit Rapid noch zu entgehen – geht am 20. August über die Bühne, das Rückspiel in Hütteldorf.

Gegen Hearts wartet eine Bewährungsprobe!
Gegen Hearts wartet eine Bewährungsprobe!(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Das dazwischenliegende Ligaspiel gegen Salzburg wurde auf Bestreben von Rapid von 23. August auf 2. September verschoben. „Es sind zwei sehr wichtige Spiele für den Klub. Es geht darum, fit zu bleiben und etwas mehr Zeit zur Vorbereitung zu haben“, begründete Hoff Thorup. Der 37-Jährige rechnet fest mit den Hearts als Gegner. „Natürlich ist es im Vergleich zu den bisherigen Gegnern ein Qualitätsschritt nach oben. Es werden ausgeglichenere Spiele.“ Gegen Sturm Graz waren die Schotten in der Champions-League-Quali zwar mit dem Gesamtscore von 0:6 untergegangen. „Wenn du drei, vier Minuten davon entfernt bist, schottischer Meister zu werden, hast du aber einen guten Job gemacht“, betonte Hoff Thorup.

Rapid muss seinen auch in den nächsten Partien erledigen. „Natürlich wissen wir, dass die Gegner noch nicht auf einem Top-Top-Level waren und wir uns steigern müssen“, versicherte Routinier Louis Schaub. „Wir hatten in vielen Spielen viel Kontrolle, aber es ist zu wenig dabei rausgekommen.“ Man werde weiter hart arbeiten, versprach Torhüter Niklas Hedl. „Wir wollen weiter gewinnen, es macht gerade richtig viel Spaß.“

Katzer-Lob für Kollegen in spe Fiala
Freude soll Rapid auch die bevorstehende Verpflichtung von Wolfgang Fiala bereiten. Der bisherige Sport-Geschäftsführer von Ligarivale SV Ried soll als Technischer Direktor nach Hütteldorf kommen – möglicherweise früher als per Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag mit Jahresende. „Ich kann Gespräche bestätigen, aber noch keinen Vollzug“, sagte Katzer dazu im ORF. Fiala habe in den vergangenen Jahren in Ried „hervorragende Arbeit geleistet“.

Wolfgang Fiala (links) und Markus Katzer
Wolfgang Fiala (links) und Markus Katzer(Bild: Krone-Collage/GEPA)

Einen Mann, der bei einem anderen Verein bereits als Geschäftsführer Sport tätig gewesen sei, in anderer Position einsetzen zu können, wäre laut Katzer „großartig“. Er wolle aber nicht vorgreifen. „Wir werden mit einer Presseaussendung rausgehen, wenn es soweit ist. Momentan ist es noch nicht so weit.“ Der 38-jährige Wiener Fiala hatte als Kind einst selbst die Fußballschuhe für Rapid geschnürt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
13.08.2026 06:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
159.569 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
121.520 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Tirol
Drei Großfamilien in Bergnot: 36 Personen geborgen
100.394 mal gelesen
In Sölden kam es zu dem Großeinsatz. Einige gerieten in felsiges Gelände (roter Kreis). Manche ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1176 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Wirtschaft
Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie
1070 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.
Innenpolitik
Ludwig will 2030 wieder bei Wien-Wahl antreten
1007 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister wagt einen neuen Vorstoß. 
Mehr Bundesliga
Intensive Rapid-Wochen
Bewährungsprobe steht an und weitere Fragezeichen
Sport Tv Logo
Wer nicht gehen kann
Großes Griss! Aber kein Ausverkauf der Sturm-Stars
FC Red Bull Salzburg
Supertalent Moser ist zum Zuschauen verdammt
Gemeinde lehnt ab
Rückschlag für Stadionpläne der WSG Tirol
Neuzugang gesucht
Hier will der FC Red Bull Salzburg nachrüsten

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf