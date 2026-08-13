Bewährungsprobe steht an und weitere Fragezeichen

Das dazwischenliegende Ligaspiel gegen Salzburg wurde auf Bestreben von Rapid von 23. August auf 2. September verschoben. „Es sind zwei sehr wichtige Spiele für den Klub. Es geht darum, fit zu bleiben und etwas mehr Zeit zur Vorbereitung zu haben“, begründete Hoff Thorup. Der 37-Jährige rechnet fest mit den Hearts als Gegner. „Natürlich ist es im Vergleich zu den bisherigen Gegnern ein Qualitätsschritt nach oben. Es werden ausgeglichenere Spiele.“ Gegen Sturm Graz waren die Schotten in der Champions-League-Quali zwar mit dem Gesamtscore von 0:6 untergegangen. „Wenn du drei, vier Minuten davon entfernt bist, schottischer Meister zu werden, hast du aber einen guten Job gemacht“, betonte Hoff Thorup.