Nach Tod des Vaters: Emotionales Messi-Comeback

Gegen Leon kehrte er nun vorerst auf den Platz zurück. Die 2:3-Niederlage von Inter Miami konnte Messi aber auch nicht verhindern. Nach dem Spiel gab es aufmunternde Umarmungen und Worte von Teamkollegen und Gegenspielern. „Heute hat er einmal mehr gezeigt, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Er ist ein Mensch, der sich von den anderen unterscheidet“, adelte ihn etwa Leon-Trainer Javier Gandolfi nach der Partie.