Nach Tod des Vaters: Emotionales Messi-Comeback

Wenige Tage nach dem Tod seines Vaters ist Lionel Messi auf den Fußballplatz zurückgekehrt. Im Leagues-Cup-Match seines Klubs Inter Miami gegen den mexikanischen Verein Club Leon wurde der Argentinier in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Eine emotionale Szene.
Nach der Halbzeit war es so weit: Messi stand an der Seitenlinie und machte sich für die Einwechslung bereit. Die Fans auf den Rängen erhoben sich von ihren Sitzen, klatschten Laut und jubelten anschließend für den argentinischen Superstar, der eine schwere Zeit durchleben muss.
Erst am vergangenen Samstag war sein Vater Jorge im Alter von nur 68 Jahren gestorben. Schon während der WM in Nordamerika wurde bekannt, dass Jorge Messi schwer erkrankt sei. Er litt an Bauspeicheldrüsen-Krebs, wie nun bekannt wurde – den Kampf gegen die heimtückische Krankheit hat er verloren.
„Gezeigt, aus welchem Holz er geschnitzt ist“
Für Sohn Lionel ein brutaler Schicksalsschlag. „Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun soll, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe doch nur Fußball gespielt, und jetzt habe ich ziemliche Zweifel, ob ich das noch lange weitermachen werde“, hatte er am Mittwoch auf Instagram geschrieben.
Gegen Leon kehrte er nun vorerst auf den Platz zurück. Die 2:3-Niederlage von Inter Miami konnte Messi aber auch nicht verhindern. Nach dem Spiel gab es aufmunternde Umarmungen und Worte von Teamkollegen und Gegenspielern. „Heute hat er einmal mehr gezeigt, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Er ist ein Mensch, der sich von den anderen unterscheidet“, adelte ihn etwa Leon-Trainer Javier Gandolfi nach der Partie.
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