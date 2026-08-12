Höhere Abgabe? Politik bremst ORF-General aus

Höhe: 15,30 Euro pro Monat beziehungsweise 183,60 Euro pro Jahr.

Seit wann? Die Haushaltsabgabe hat mit 1. Jänner 2024 die frühere GIS-Gebühr ersetzt.

Wer zahlt? Grundsätzlich wird sie für jede Adresse eingehoben, an der zumindest eine Person mit Hauptwohnsitz gemeldet ist.

Auch ohne Fernseher: Ob im Haushalt ein Radio oder Fernseher vorhanden ist, spielt keine Rolle.

Ausnahmen: Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Befreiung möglich – etwa für sozial oder gesundheitlich besonders bedürftige Personen.

Eingefroren: Der ORF-Beitrag ist gesetzlich bis Ende 2029 mit 15,30 Euro gedeckelt.