Nach der Sperre einfach wieder die Freude finden

Rodlerin Madeleine Egle kann mit 1. September wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Vor einem Jahr war die Tirolerin wegen drei Kontrollen, bei denen sie nicht angetroffen wurde, für gleich 20 Monate gesperrt worden und hatte so die Olympischen Spiele verpasst.
Vergangenen Sommer brach für Madeleine Egle eine Welt zusammen, als die Strafe verkündet wurde: 20 Monate rückwirkend vom 1. März 2025 bis 31. Oktober 2026 und damit Olympia verpasst! Weil die Rodlerin bei drei unangemeldeten Dopingkontrollen 2023 nicht anzutreffen war.
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