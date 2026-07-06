Stromkosten-Hilfsaktion für 670 Tiroler Haushalte

AK-Präsident Erwin Zangerl: „Wir sehen auch in unserer täglichen Beratung, dass Hilfe und Unterstützung dringend notwendig sind. Die Krisen der vergangenen Jahre haben deutliche Spuren hinterlassen und viele in Bedrängnis gebracht. Deshalb ist jede Form der Hilfe wichtig.“ Gleichzeitig bedankt sich Zangerl bei den Energieunternehmen für ihre Kooperation.