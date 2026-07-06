Taschenspieler

Schade nur, dass diese Entlastungswelle so schlecht durchdacht ist, dass sie bereits an der Bürokratie bricht. Denn Butter und eine Semmel sind jetzt billiger, eine Buttersemmel allerdings nicht. Der Gehalt von Fett und Zucker bestimmt den Steuersatz. So kann selbst ein Weckerl – je nachdem, womit es der Bäcker bestreut – unter den günstigeren Steuersatz fallen oder eben nicht. Naturjoghurt wird entlastet, Fruchtjoghurt nicht. Der Aufwand für Geschäfte und Produzenten ist enorm. Und man muss sich fragen, wer ihn letztlich bezahlt.