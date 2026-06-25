Meister LASK und GAK eröffnen Bundesliga-Saison

Es wird neuerdings oft auch freitags gespielt, nicht jedoch nach den Länderspielpausen in den Runden 8, 13 und 26 und in den für die Play-off-Phase letztentscheidenden Runden 21 und 22. Im Sommer wird bis inklusive der Runde nach den UEFA-Play-off-Spielen am Sonntag später angepfiffen. Um laut Bundesliga auf die heißen Tage besser eingehen zu können, gibt es am Sonntag einen neuen Spieltermin um 19.00 Uhr. Im Saisonfinale wird der Samstag weiter von der Qualifikationsgruppe, der Sonntag von der Meistergruppe und der Freitag von beiden Gruppen bespielt.