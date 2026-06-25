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Am 31. Juli

Meister LASK und GAK eröffnen Bundesliga-Saison

Bundesliga
25.06.2026 14:09
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Double-Gewinner LASK und der GAK eröffnen am Freitag, 31. Juli (19.30 Uhr) die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Spielplan des Grunddurchgangs hervor. 

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In weiteren Spielen der ersten Runde treffen am Samstag, 1. August WSG Tirol und Sturm Graz sowie Salzburg und Hartberg aufeinander. Am Sonntag, 2. August spielen WAC gegen Austria Wien, Aufsteiger Austria Lustenau gegen Ried und Rapid gegen Altach.

  Es wird neuerdings oft auch freitags gespielt, nicht jedoch nach den Länderspielpausen in den Runden 8, 13 und 26 und in den für die Play-off-Phase letztentscheidenden Runden 21 und 22. Im Sommer wird bis inklusive der Runde nach den UEFA-Play-off-Spielen am Sonntag später angepfiffen. Um laut Bundesliga auf die heißen Tage besser eingehen zu können, gibt es am Sonntag einen neuen Spieltermin um 19.00 Uhr. Im Saisonfinale wird der Samstag weiter von der Qualifikationsgruppe, der Sonntag von der Meistergruppe und der Freitag von beiden Gruppen bespielt.

(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Wiener Derby 
Zum ersten Wiener Derby Austria gegen Rapid kommt es erst am Allerheiligen-Wochenende in der elften Runde zum Abschluss der Hinrunde, und Ende Jänner in der 18. Runde. Das Grazer Derby Sturm gegen GAK wird in der 9. Runde Mitte Oktober und in der 16. Runde in der zweiten Dezember-Woche gespielt. Meister LASK nimmt es mit seinem „Vize“ Sturm in der zweiten September-Woche in der 6. Runde sowie ebenfalls in der 18. Runde auf.

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