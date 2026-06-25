Steirer stach mit Fleischgabel auf Partnerin ein

Zu dem Vorfall Mittwochabend in Niederwölz (Bezirk Murau) gibt es neue Erkenntnisse. „Die verletzte 66-jährige Frau ist stabil. Sie befindet sich zwar noch auf der Intensivstation, ist aber nicht mehr in Lebensgefahr“, erklärte Polizeisprecher Fritz Grundnig am Donnerstagnachmittag gegenüber der „Krone“.