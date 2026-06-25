Steirer stach mit Fleischgabel auf Partnerin ein

Nach dem blutigen Beziehungsstreit in Niederwölz (Steiermark) befinden sich die 66-jährige Frau und ihr Partner auf der Intensivstation. Neue Ermittlungen ergaben, dass der 68-jährige Tatverdächtige seine Lebensgefährtin mit einer großen Fleischgabel attackierte. Mutige Nachbarn griffen ein und haben damit vermutlich Schlimmeres verhindert.
Zu dem Vorfall Mittwochabend in Niederwölz (Bezirk Murau) gibt es neue Erkenntnisse. „Die verletzte 66-jährige Frau ist stabil. Sie befindet sich zwar noch auf der Intensivstation, ist aber nicht mehr in Lebensgefahr“, erklärte Polizeisprecher Fritz Grundnig am Donnerstagnachmittag gegenüber der „Krone“.
Der Tatverdächtige wurde nach seinem Sprung vom Balkon mit schweren Verletzungen ins LKH Klagenfurt geflogen. Auch er wird derzeit intensivmedizinisch betreut. Eine Einvernahme sei laut Polizei „frühestens Anfang nächster Woche“ möglich.
Nachbarn hörten Streit
Indes konnten die Ermittler auch die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen. Dabei handelt es sich nicht – wie zunächst angenommen – um ein Messer, sondern um eine große Fleischgabel.
Nach bisherigen Erkenntnissen dürften aufmerksame Nachbarn Schlimmeres verhindert haben. Sie wurden durch den lautstarken Streit auf die Auseinandersetzung aufmerksam, eilten zu Hilfe und konnten die beiden Beteiligten zunächst trennen. Bei der schwer verletzten Frau leisteten sie umgehend Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.
Mutmaßlicher Täter sprang vom Balkon
Zudem gelang es den Nachbarn, den 68-Jährigen zunächst festzuhalten. Dieser konnte sich jedoch losreißen und sprang anschließend rund fünf Meter vom Balkon des Mehrparteienhauses in die Tiefe. Dabei zog er sich multiple Verletzungen zu.
Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zum Motiv dauern an. Niederwölzs Bürgermeister Albert Brunner wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern.
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