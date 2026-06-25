Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beide auf „Intensiv“

Steirer stach mit Fleischgabel auf Partnerin ein

Steiermark
25.06.2026 13:20
Blutige Attacke am Mittwochabend im steirischen Niederwölz (Symbolbild).
Blutige Attacke am Mittwochabend im steirischen Niederwölz (Symbolbild).(Bild: Philipp Schalber)
Porträt von Barbara Winkler
Von Barbara Winkler

Nach dem blutigen Beziehungsstreit in Niederwölz (Steiermark) befinden sich die 66-jährige Frau und ihr Partner auf der Intensivstation. Neue Ermittlungen ergaben, dass der 68-jährige Tatverdächtige seine Lebensgefährtin mit einer großen Fleischgabel attackierte. Mutige Nachbarn griffen ein und haben damit vermutlich Schlimmeres verhindert.

0 Kommentare

Zu dem Vorfall Mittwochabend in Niederwölz (Bezirk Murau) gibt es neue Erkenntnisse. „Die verletzte 66-jährige Frau ist stabil. Sie befindet sich zwar noch auf der Intensivstation, ist aber nicht mehr in Lebensgefahr“, erklärte Polizeisprecher Fritz Grundnig am Donnerstagnachmittag gegenüber der „Krone“.

Der Tatverdächtige wurde nach seinem Sprung vom Balkon mit schweren Verletzungen ins LKH Klagenfurt geflogen. Auch er wird derzeit intensivmedizinisch betreut. Eine Einvernahme sei laut Polizei „frühestens Anfang nächster Woche“ möglich.

Nachbarn hörten Streit
Indes konnten die Ermittler auch die mutmaßliche Tatwaffe sicherstellen. Dabei handelt es sich nicht – wie zunächst angenommen – um ein Messer, sondern um eine große Fleischgabel.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürften aufmerksame Nachbarn Schlimmeres verhindert haben. Sie wurden durch den lautstarken Streit auf die Auseinandersetzung aufmerksam, eilten zu Hilfe und konnten die beiden Beteiligten zunächst trennen. Bei der schwer verletzten Frau leisteten sie umgehend Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.

Lesen Sie auch:
Rettungseinsatz Mittwochabend in Oberwölz in der Steiermark (Symbolbild).
Blutige Messerattacke
68-Jähriger verletzte seine Frau lebensgefährlich
25.06.2026
Im Marchfeldkanal
Drei junge Wiener bei Paddling-Ausflug ertrunken
25.06.2026

Mutmaßlicher Täter sprang vom Balkon
Zudem gelang es den Nachbarn, den 68-Jährigen zunächst festzuhalten. Dieser konnte sich jedoch losreißen und sprang anschließend rund fünf Meter vom Balkon des Mehrparteienhauses in die Tiefe. Dabei zog er sich multiple Verletzungen zu.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zum Motiv dauern an. Niederwölzs Bürgermeister Albert Brunner wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
25.06.2026 13:20
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
MurauKlagenfurt
Polizei
BeziehungsstreitIntensivstation
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET im krone.tv-Interview.
Rekordwerte erwartet
„Erleben jetzt längste Hitzewelle seit Messbeginn“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
202.473 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
124.068 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
116.747 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1275 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1155 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
977 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf