Streit um dritte Volksbefragung in Traismauer

Windig ist es im Ort 2026 noch genauso wie vor zwölf Jahren. Windräder stehen dort aber bis heute nicht. 2014 führte eine Volksbefragung zu einem „Ja“ zur Windkraft, 2016 zu einem „Nein“. Jetzt steht eine dritte Befragung im Raum. Unstimmigkeiten gibt es nun wegen eines neuen Projekts mit acht Windrädern auf einer Waldfläche zwischen Traismauer, Sitzenberg-Reidling und Herzogenburg. Der Wald liegt aber vielen in den drei Gemeinden am Herzen, die ihn zur täglichen Erholung nutzen.