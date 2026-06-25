„Was ist passiert?“ Schweden trainiert in Trümmern

Heftige Bilder aus dem WM-Basiscamp der schwedischen Nationalmannschaft. Auf dem Trainingsgelände in Frisco nahe Dallas krachte die Pressetribüne zusammen. Das Stadion wird gerade renoviert.
„Ich dachte nur: Was ist passiert? Soweit ich weiß, hat es keinen Sturm gegeben“, staunte Schwedens Besfort Zeneli über den Trümmerhaufen. Doch wie kam es tatsächlich zu dem Zusammensturz?
„Sie wollten etwas abreißen. Es sieht aus, als sei es in die falsche Richtung gefallen“, sagte Stefan Pettersson, Manager der Schweden. „Sie haben wohl etwas gesprengt, dabei ist etwas schiefgelaufen.“ Eine Längsseite war laut der Zeitung „Aftenposten“ auf die provisorische Pressetribüne gekracht. Verletzt wurde niemand.
Auf das letzte Vorrundenspiel gegen Japan in der Nacht zum Freitag (1.00 Uhr MESZ) konnte sich das Team von Trainer Graham Potter trotzdem planmäßig vorbereiten. „Wir können den ganzen Platz und alle anderen Anlagen wie gewohnt benutzen“, sagte Pettersson.
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