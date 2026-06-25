„Was ist passiert?“ Schweden trainiert in Trümmern

„Sie wollten etwas abreißen. Es sieht aus, als sei es in die falsche Richtung gefallen“, sagte Stefan Pettersson, Manager der Schweden. „Sie haben wohl etwas gesprengt, dabei ist etwas schiefgelaufen.“ Eine Längsseite war laut der Zeitung „Aftenposten“ auf die provisorische Pressetribüne gekracht. Verletzt wurde niemand.