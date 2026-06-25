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Klassenzimmer als Backofen: Hitzefrei für Schulen?

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25.06.2026 13:32
Konzentration adé: Statt Lernen heißt es für viele Kinder derzeit durchhalten bis zum ...
Konzentration adé: Statt Lernen heißt es für viele Kinder derzeit durchhalten bis zum Stundenende.(Bild: Halfpoint - stock.adobe.com)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Die Hitzewelle hat Österreich fest im Griff. Während draußen Rekordtemperaturen herrschen, werden viele Klassenzimmer zu Backöfen. Ein gesetzliches Hitzefrei gibt es nicht. Manche Schulen greifen deshalb zu Notlösungen und schicken Kinder mittags nach Hause. Die Frage drängt sich auf: Wo endet für Sie die Unterrichtspflicht und wo beginnt der Gesundheitsschutz?

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Es ist kurz nach elf Uhr. Die Sonne brennt auf das Schuldach. Im Klassenzimmer steht die Luft. Die Kinder rutschen schweißgebadet auf ihren Sesseln hin und her. Der Lehrer unterrichtet weiter, doch in die Köpfe geht kaum noch etwas rein bei diesen Temperaturen. Es wird mehr durchgehalten als gelernt. Aber wozu überhaupt? Das Schuljahr ist ja praktisch gelaufen, vielerorts stehen die Noten bereits fest. 

Nachtlüften statt Hitzefrei? Die Vorschläge von Bildungsminister Christoph Wiederkehr fallen für ...
Nachtlüften statt Hitzefrei? Die Vorschläge von Bildungsminister Christoph Wiederkehr fallen für viele etwas dürftig aus.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Wenn das Klassenzimmer zur Hitzefalle wird
In Wien wurden in einer Volksschule bis zu 37 Grad im Klassenzimmer gemessen. Eltern schlagen seit Monaten Alarm, Lehrkräfte klagen über Kreislaufprobleme. Die Vorschläge von Bildungsminister Christoph Wiederkehr, nachts zu lüften oder den Unterricht ins Freie zu verlegen, wirken da eher wie ein Tropfen auf dem heißen Stein als eine nachhaltige Lösung. Ein Gymnasium zog nun eigenständig die Reißleine und erlaubte den Schülerinnen und Schülern, kurz vor der größten Mittagshitze nach Hause zu gehen. Eine pragmatische Notlösung, weil ein gesetzliches Hitzefrei fehlt. 

Infolge des Klimawandels werden Hitzewellen häufiger und auch länger.
Infolge des Klimawandels werden Hitzewellen häufiger und auch länger.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Mehr als nur ein Schulproblem
Hitze belastet nicht nur unsere Kinder und Schulen, Hitzewellen verursachen horrende volkswirtschaftliche Kosten durch Krankenstände, sinkende Produktivität und eine stärkere Belastung des Gesundheitswesens und der Infrastruktur. Weil solche Wetterlagen infolge des Klimawandels häufiger und länger werden, stellt sich die Frage immer drängender: Wie müssen sich Schulen und unsere Gesellschaft auf diese neue Realität einstellen?

Diskutieren Sie mit!
Was meinen Sie? Wo endet bei großer Hitze die Unterrichtspflicht und wo beginnt der Gesundheitsschutz? Sollten Schulen selbst entscheiden dürfen, wann der Unterricht wegen Hitze endet? Welche Maßnahmen brauchen Schulen, damit Unterricht auch an Hitzetagen möglich bleibt?

Wir freuen uns auf Ihre Meinung zum Thema in den Kommentaren!   

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