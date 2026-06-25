Klassenzimmer als Backofen: Hitzefrei für Schulen?

Die Hitzewelle hat Österreich fest im Griff. Während draußen Rekordtemperaturen herrschen, werden viele Klassenzimmer zu Backöfen. Ein gesetzliches Hitzefrei gibt es nicht. Manche Schulen greifen deshalb zu Notlösungen und schicken Kinder mittags nach Hause. Die Frage drängt sich auf: Wo endet für Sie die Unterrichtspflicht und wo beginnt der Gesundheitsschutz?
Es ist kurz nach elf Uhr. Die Sonne brennt auf das Schuldach. Im Klassenzimmer steht die Luft. Die Kinder rutschen schweißgebadet auf ihren Sesseln hin und her. Der Lehrer unterrichtet weiter, doch in die Köpfe geht kaum noch etwas rein bei diesen Temperaturen. Es wird mehr durchgehalten als gelernt. Aber wozu überhaupt? Das Schuljahr ist ja praktisch gelaufen, vielerorts stehen die Noten bereits fest.
Wenn das Klassenzimmer zur Hitzefalle wird
In Wien wurden in einer Volksschule bis zu 37 Grad im Klassenzimmer gemessen. Eltern schlagen seit Monaten Alarm, Lehrkräfte klagen über Kreislaufprobleme. Die Vorschläge von Bildungsminister Christoph Wiederkehr, nachts zu lüften oder den Unterricht ins Freie zu verlegen, wirken da eher wie ein Tropfen auf dem heißen Stein als eine nachhaltige Lösung. Ein Gymnasium zog nun eigenständig die Reißleine und erlaubte den Schülerinnen und Schülern, kurz vor der größten Mittagshitze nach Hause zu gehen. Eine pragmatische Notlösung, weil ein gesetzliches Hitzefrei fehlt.
Mehr als nur ein Schulproblem
Hitze belastet nicht nur unsere Kinder und Schulen, Hitzewellen verursachen horrende volkswirtschaftliche Kosten durch Krankenstände, sinkende Produktivität und eine stärkere Belastung des Gesundheitswesens und der Infrastruktur. Weil solche Wetterlagen infolge des Klimawandels häufiger und länger werden, stellt sich die Frage immer drängender: Wie müssen sich Schulen und unsere Gesellschaft auf diese neue Realität einstellen?
Diskutieren Sie mit!
Was meinen Sie? Wo endet bei großer Hitze die Unterrichtspflicht und wo beginnt der Gesundheitsschutz? Sollten Schulen selbst entscheiden dürfen, wann der Unterricht wegen Hitze endet? Welche Maßnahmen brauchen Schulen, damit Unterricht auch an Hitzetagen möglich bleibt?
Wir freuen uns auf Ihre Meinung zum Thema in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.