Klassenzimmer als Backofen: Hitzefrei für Schulen?

Mehr als nur ein Schulproblem

Hitze belastet nicht nur unsere Kinder und Schulen, Hitzewellen verursachen horrende volkswirtschaftliche Kosten durch Krankenstände, sinkende Produktivität und eine stärkere Belastung des Gesundheitswesens und der Infrastruktur. Weil solche Wetterlagen infolge des Klimawandels häufiger und länger werden, stellt sich die Frage immer drängender: Wie müssen sich Schulen und unsere Gesellschaft auf diese neue Realität einstellen?



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Was meinen Sie? Wo endet bei großer Hitze die Unterrichtspflicht und wo beginnt der Gesundheitsschutz? Sollten Schulen selbst entscheiden dürfen, wann der Unterricht wegen Hitze endet? Welche Maßnahmen brauchen Schulen, damit Unterricht auch an Hitzetagen möglich bleibt?



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