Regierung sagt Verfahrens-Tricks den Kampf an

Der Nachbar, der gegen jedes Bauprojekt Einspruch erhebt. Die Umweltorganisation, die immer neue Gutachten verlangt. Oder der Beschwerdeführer, der einfach nicht zur Verhandlung erscheint – und damit das gesamte Verfahren aufhält. Genau gegen solche Verzögerungstaktiken will die Bundesregierung nun vorgehen. Ein neuer Gesetzesentwurf zur Verwaltungsgerichtsbarkeit geht am Donnerstag in Begutachtung. Ziel ist es, Verfahren schneller abzuschließen und Gerichte von unnötigen Verzögerungen zu entlasten.

Vor Verwaltungsgerichten landen Streitigkeiten zwischen Bürgern und Behörden – etwa wenn eine Baubewilligung angefochten wird oder gegen einen Behördenbescheid Beschwerde eingelegt wird. Gerade bei größeren Bauprojekten sitzen dabei oft mehrere Parteien am Tisch: Bauwerber, Behörde, Nachbarn oder auch Umweltorganisationen.