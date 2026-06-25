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„Big Bang“-Baby-Alarm

Cuoco: „Hätte bei Premiere beinahe entbunden!“

Society International
25.06.2026 14:12
Großer Auftritt für die schwangere Schauspielerin! Bei einem aktuellen Red-Carpet-Event zog „The ...
Großer Auftritt für die schwangere Schauspielerin! Bei einem aktuellen Red-Carpet-Event zog „The Big Bang Theory“-Star Kaley Cuoco alle Blicke auf sich. Im lässigen Outfit präsentierte sie stolz ihre wachsende Babykugel und strahlte vor Glück.(Bild: Krone-Collage/APA/Araya Doheny/Getty Images for HBO, APA/ Leon Bennett/Getty Images/AFP)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für ein Auftritt! Hollywood-Star Kaley Cuoco (40) hat bei der Premiere der neuen HBO-Serie „Life of Larry and the Pursuit of Unhappiness“ alle Blicke auf sich gezogen. Der ehemalige „The Big Bang Theory“-Liebling präsentierte auf dem roten Teppich stolz seinen kugelrunden Babybauch – und sorgte anschließend mit einem herrlich ehrlichen Instagram-Post für Lacher bei ihren Fans.

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Zu mehreren Fotos von der Veranstaltung schrieb die Schauspielerin augenzwinkernd: „Ich habe meinen Babybauch gestern Abend mit zur Premiere genommen.“ Besonders schwärmte Cuoco von der Zusammenarbeit mit Comedy-Legende Larry David und erklärte: „Diese Serie ist so lustig, dass ich vor Lachen fast mein Baby entbunden hätte.“

Dazu setzte sie ein lachendes Emoji und bewies einmal mehr ihren typischen Humor. 

„Nichts passt mehr“
Besonders sympathisch: Während andere Stars für Premieren oft in maßgeschneiderte Designer-Kleider schlüpfen, zeigte sich Cuoco erfrischend bodenständig. Auf Instagram verriet sie offen, dass sie bei der Veranstaltung einfach ihre eigene Kleidung getragen habe. Der Grund? „Weil mir nichts mehr passt“, scherzte die werdende Mama. Genau diese Ehrlichkeit lieben ihre Fans.

Cuoco hatte bei ihrem Auftritt ein wunderschönes Schwangerschafts-Strahlen,
Cuoco hatte bei ihrem Auftritt ein wunderschönes Schwangerschafts-Strahlen,(Bild: APA/Araya Doheny/Getty Images for HBO)

Auf den Fotos strahlt Cuoco über das ganze Gesicht. Immer wieder setzt sie ihren Babybauch liebevoll in Szene und wirkt rundum glücklich. In den sozialen Netzwerken überschlagen sich die Glückwünsche. Viele Fans feiern die Schauspielerin dafür, dass sie ihre Schwangerschaft mit so viel Humor und Natürlichkeit genießt.

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Für Kaley Cuoco könnte es derzeit kaum besser laufen: Beruflich sorgt sie mit neuen Projekten für Schlagzeilen, privat schwebt sie im Familienglück. Und spätestens nach diesem Babybauch-Auftritt ist klar: Die Vorfreude auf den Nachwuchs wächst von Tag zu Tag.

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