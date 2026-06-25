Cuoco: „Hätte bei Premiere beinahe entbunden!“

Zu mehreren Fotos von der Veranstaltung schrieb die Schauspielerin augenzwinkernd: „Ich habe meinen Babybauch gestern Abend mit zur Premiere genommen.“ Besonders schwärmte Cuoco von der Zusammenarbeit mit Comedy-Legende Larry David und erklärte: „Diese Serie ist so lustig, dass ich vor Lachen fast mein Baby entbunden hätte.“

Dazu setzte sie ein lachendes Emoji und bewies einmal mehr ihren typischen Humor.