Ludmannsdorf bekommt Dorfplatz wie ein Museum

Kurz vor ihrem 80. Geburtstag wird Meina Schellander, bekannte Objektkünstlerin und Malerin der Konzeptkunst sowie seit 2018 Ehrenbürgerin der Gemeinde Ludmannsdorf, am Donnerstag mit einem besonderen Kulturabend geehrt.
Beim Kinder- und Kulturhaus (KiKu) wird ab 18 Uhr der Film „Meina Schellander – biegen brechen kippen gleiten“ von Peter Putz präsentiert. Zur gleichen Zeit wird der von der Künstlerin selbst designte Platz „Ludmannsdorfer Rhythmus – Bilčovski ritem“ eröffnet.
Dieses Projekt schafft einen neuen kulturellen Mittelpunkt für die Gemeinde: Die Kunstschaffende hat neue Sitzbänke gestaltet, die Buchstaben nachempfunden sind: L U B I steht dabei für LUdmannsdorf und den slowenischen Ortsnamen BIlčovs.
Dieser Schriftzug – laut Barbara Schimun vom örtlichen Bauamt „ein Spiel aus Sprache, Identität und Rhythmus“ – setzt sich in der Bodenpflasterung fort: „Der Schriftzug ,LU BI LU BI LU BI‘ wurde aus rotem Porphyr und hellem Granit gestaltet und in den Dorfplatz integriert.“
„Dadurch erhält der Platz seine unverwechselbare künstlerische Aussagekraft und verbindet auf eindrucksvolle Weise Kunst, Sprache und Ortsidentität“, heißt es. Vielfach habe Schellander das kulturelle Leben der Gemeinde geprägt, dies sei ein weiterer Meilenstein.
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