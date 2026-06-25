Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kultureller Treffpunkt

Ludmannsdorf bekommt Dorfplatz wie ein Museum

Kärnten
25.06.2026 14:00
„LU BI“ steht in großen Lettern am neuen Dorfplatz in Ludmannsdorf.
„LU BI“ steht in großen Lettern am neuen Dorfplatz in Ludmannsdorf.(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Dieter Arbeiter
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Dieter Arbeiter und Clara Milena Steiner

Kurz vor ihrem 80. Geburtstag wird Meina Schellander, bekannte Objektkünstlerin und Malerin der Konzeptkunst sowie seit 2018 Ehrenbürgerin der Gemeinde Ludmannsdorf, am Donnerstag mit einem besonderen Kulturabend geehrt.

0 Kommentare

Beim Kinder- und Kulturhaus (KiKu) wird ab 18 Uhr der Film „Meina Schellander – biegen brechen kippen gleiten“ von Peter Putz präsentiert. Zur gleichen Zeit wird der von der Künstlerin selbst designte Platz „Ludmannsdorfer Rhythmus – Bilčovski ritem“ eröffnet.

Dieses Projekt schafft einen neuen kulturellen Mittelpunkt für die Gemeinde: Die Kunstschaffende hat neue Sitzbänke gestaltet, die Buchstaben nachempfunden sind: L U B I steht dabei für LUdmannsdorf und den slowenischen Ortsnamen BIlčovs.

Dieser Schriftzug – laut Barbara Schimun vom örtlichen Bauamt „ein Spiel aus Sprache, Identität und Rhythmus“ – setzt sich in der Bodenpflasterung fort: „Der Schriftzug ,LU BI LU BI LU BI‘ wurde aus rotem Porphyr und hellem Granit gestaltet und in den Dorfplatz integriert.“

Der neue Dorfplatz in Ludmannsdorf aus der Vogelperspektive
Der neue Dorfplatz in Ludmannsdorf aus der Vogelperspektive(Bild: Dieter Arbeiter)
Künstlerin Meina Schellander hat die neuen Bänke schon eingeweiht.
Künstlerin Meina Schellander hat die neuen Bänke schon eingeweiht.(Bild: Dieter Arbeiter)

„Dadurch erhält der Platz seine unverwechselbare künstlerische Aussagekraft und verbindet auf eindrucksvolle Weise Kunst, Sprache und Ortsidentität“, heißt es. Vielfach habe Schellander das kulturelle Leben der Gemeinde geprägt, dies sei ein weiterer Meilenstein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
25.06.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET im krone.tv-Interview.
Rekordwerte erwartet
„Erleben jetzt längste Hitzewelle seit Messbeginn“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
202.473 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
124.068 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
116.747 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1275 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1155 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
977 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Mehr Kärnten
Kultureller Treffpunkt
Ludmannsdorf bekommt Dorfplatz wie ein Museum
Aufräumen beginnt
Inferno auf Bauernhof: Gemeinde mit Spendenaufruf
Suche nach Lösungen
Bei Kärntens Bahnhöfen: Parkplätze als Mangelware
Krone Plus Logo
Bewegte Geschichte
150 Jahre Ordensspital der Barmherzigen Brüder
Resolution eingereicht
Kampf um Bezirksgerichte: Gemeinde rüstet sich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf