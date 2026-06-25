45% der Unfälle mit Toten und Verletzten im Sommer

Mit dem Beginn der Urlaubssaison steigt auch das Unfallrisiko auf Österreichs Straßen deutlich an. Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit ereignen sich rund 45 Prozent aller Verkehrsunfälle mit Verletzten oder Todesopfern in den Monaten Juni bis September.
Wer sich übermüdet hinter das Lenkrad setzt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mitmenschen.
Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV
Hitze erhöht die Belastung
Müdigkeit, Reizbarkeit und Ungeduld können insbesondere bei Staus, Baustellen oder dichtem Reiseverkehr zu riskantem Verhalten wie dichtem Auffahren oder aggressivem Beschleunigen führen. Eine defensive Fahrweise wird empfohlen, um Konflikte im Straßenverkehr zu deeskalieren.
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