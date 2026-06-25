Inferno auf Bauernhof: Gemeinde mit Spendenaufruf

Bei einem Lokalaugenschein an der Unglücksstelle ist schon Hunderte Meter weit der Brandgeruch wahrzunehmen. Die Betroffenheit bei den Anrainern ist groß. Ein Nachbar, der direkt neben den abgebrannten Wirtschafts- und Wohngebäuden wohnt, schildert die schockierenden Bilder der Nacht. „Es war fürchterlich. Die Hitze war so enorm, dass sogar unsere Fenster zerberstet sind. Der Druck, der vom Brand ausgegangen ist, war unglaublich. Gott sei Dank geht es allen den Umständen entsprechend gut.“