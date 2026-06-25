Prostituierte erpresste Priester mit Nacktfotos

Krebsdiagnose erfunden

Die 30-Jährige hatte den pensionierten Priester laut Anklage 2016 in einem Würzburger Saunaklub kennengelernt. Im Jahr 2022 wurde der Mann ihr Kunde. Im Jänner 2023 erzählte die Frau dem zur sexuellen Enthaltsamkeit verpflichteten katholischen Geistlichen von einer angeblichen Leukämie – in den Folgemonaten soll sie ihm mehrfach Geld für erfundene Behandlungskosten abgeschwatzt haben.