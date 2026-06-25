Bei Kärntens Bahnhöfen: Parkplätze als Mangelware

Der Koralm-Boom hält weiter an – und sorgt für fehlende Parkflächen rund um die Bahnhöfe in Kärnten. Politik und ÖBB suchen aktuell noch nach leistbaren Lösungen.
Besonders in der Wörtherseegemeinde Velden dürfte man das Motto „Mehr mit dem Zug fahren“ sehr ernst nehmen. Das zeigt auch die Parksituation bei den Bahnhaltestellen in Velden und Lind. Denn hier findet sich kaum ein freier Parkplatz. „Wir müssen diese Situation ernst nehmen. Dem Straßenreferent der Marktgemeinde Velden ist die steigende Parkplatznachfrage bereits bewusst und mögliche Lösungsansätze befinden sich derzeit in Bearbeitung“, erklärt Veldens zweiter Vizebürgermeister Sandro Spendier (SP).
Zudem wolle die Gemeinde ein weiteres Gespräch mit den Österreichischen Bundesbahnen suchen, um gemeinsam nach einer langfristigen Lösung für das Parkproblem zu suchen. „Aber auch kurzfristige Maßnahmen sollen mit den ÖBB besprochen werden“, sagt der Vize im „Krone“-Gespräch.
„Vorschläge und Ideen“
Wie eine mögliche Lösung aussehen könnte, steht aber noch nicht fest. Aktuell gebe es einige Vorschläge und Ideen, darunter auch ein Parkhaus beim Bahnhof in Velden. Doch dieser Plan erscheint finanziell nicht stemmbar. „Sobald uns konkrete Informationen und Ergebnisse vorliegen, werden wir die Bevölkerung selbstverständlich informieren.“ Bis dahin werden Bahnfahrer noch etwas Geduld bei der Parkplatzsuche brauchen.
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