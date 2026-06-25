Bei Kärntens Bahnhöfen: Parkplätze als Mangelware

Besonders in der Wörtherseegemeinde Velden dürfte man das Motto „Mehr mit dem Zug fahren“ sehr ernst nehmen. Das zeigt auch die Parksituation bei den Bahnhaltestellen in Velden und Lind. Denn hier findet sich kaum ein freier Parkplatz. „Wir müssen diese Situation ernst nehmen. Dem Straßenreferent der Marktgemeinde Velden ist die steigende Parkplatznachfrage bereits bewusst und mögliche Lösungsansätze befinden sich derzeit in Bearbeitung“, erklärt Veldens zweiter Vizebürgermeister Sandro Spendier (SP).