Norwegen-Fans „ruderten“ auch beim Baseball

Nach dem Yoga-Kurs am Times Square eroberten Norwegens WM-Fans auch den Baseball. Zahlreiche Anhänger des Nationalteams um Erling Haaland besuchten den MLB-Doppelpack zwischen den New York Mets und den Chicago Cubs auf dem Citi Field.
In bester Laune skandierten sie in ihren roten Trikots Gesänge, legten in New York eine kollektive Ruder-Einlage hin und machten auf der Stadiontribüne auch eine Art Polonaise. Mit dem Ruder-Schlachtgesang haben sich die norwegischen Fans bei der WM einen Namen gemacht.
Die Aktion, die manche als „Viking Row“ bezeichnen, ist eine Art Weiterentwicklung des von Island bei der EM 2016 zelebrierten „Viking Clap“. Der Unterschied: Nach zwei immer schneller werdenden Trommelschlägen haben die Isländer jeweils in die Hände geklatscht – die Norweger dagegen „rudern“ auf ihren Plätzen vor und zurück. Die Norweger stehen nach Siegen gegen Frankreich und den Irak vorzeitig in der K.o.-Phase, spielen am Freitag (21.00 Uhr) gegen Vizeweltmeister Frankreich um den Gruppensieg.
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