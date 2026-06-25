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Nach Yoga-Stunde

Norwegen-Fans „ruderten“ auch beim Baseball

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
25.06.2026 14:23
Norwegens Fußball-WM-Fans erobern auch den Baseball.
Norwegens Fußball-WM-Fans erobern auch den Baseball.(Bild: AP/Mark Stockwell)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Yoga-Kurs am Times Square eroberten Norwegens WM-Fans auch den Baseball. Zahlreiche Anhänger des Nationalteams um Erling Haaland besuchten den MLB-Doppelpack zwischen den New York Mets und den Chicago Cubs auf dem Citi Field. 

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In bester Laune skandierten sie in ihren roten Trikots Gesänge, legten in New York eine kollektive Ruder-Einlage hin und machten auf der Stadiontribüne auch eine Art Polonaise. Mit dem Ruder-Schlachtgesang haben sich die norwegischen Fans bei der WM einen Namen gemacht.

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Die Aktion, die manche als „Viking Row“ bezeichnen, ist eine Art Weiterentwicklung des von Island bei der EM 2016 zelebrierten „Viking Clap“. Der Unterschied: Nach zwei immer schneller werdenden Trommelschlägen haben die Isländer jeweils in die Hände geklatscht – die Norweger dagegen „rudern“ auf ihren Plätzen vor und zurück. Die Norweger stehen nach Siegen gegen Frankreich und den Irak vorzeitig in der K.o.-Phase, spielen am Freitag (21.00 Uhr) gegen Vizeweltmeister Frankreich um den Gruppensieg.

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