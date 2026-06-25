Norwegen-Fans „ruderten“ auch beim Baseball

Die Aktion, die manche als „Viking Row“ bezeichnen, ist eine Art Weiterentwicklung des von Island bei der EM 2016 zelebrierten „Viking Clap“. Der Unterschied: Nach zwei immer schneller werdenden Trommelschlägen haben die Isländer jeweils in die Hände geklatscht – die Norweger dagegen „rudern“ auf ihren Plätzen vor und zurück. Die Norweger stehen nach Siegen gegen Frankreich und den Irak vorzeitig in der K.o.-Phase, spielen am Freitag (21.00 Uhr) gegen Vizeweltmeister Frankreich um den Gruppensieg.