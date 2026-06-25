Tropennächte statt Traumschlaf: Selbst wenn die Sonne längst untergegangen ist, sinken die Temperaturen vielerorts kaum unter die 20-Grad-Marke. Das Schlafzimmer wird zum Backofen, an erholsamen Schlaf ist für viele Menschen in Österreich derzeit kaum zu denken. Unsere Frage des Tages vom 25. Juni lautet: „Tropennächte in Österreich: Schlafen Sie noch gut?“