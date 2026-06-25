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Frage des Tages

Tropennächte in Österreich: Schlafen Sie noch gut?

Community
25.06.2026 13:26
„Es hat zu viel Hitze...“, frieren werden wohl aber die wenigsten.
„Es hat zu viel Hitze...“, frieren werden wohl aber die wenigsten.(Bild: Malena Brenek)
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Von Community

Tropennächte statt Traumschlaf: Selbst wenn die Sonne längst untergegangen ist, sinken die Temperaturen vielerorts kaum unter die 20-Grad-Marke. Das Schlafzimmer wird zum Backofen, an erholsamen Schlaf ist für viele Menschen in Österreich derzeit kaum zu denken. Unsere Frage des Tages vom 25. Juni lautet: „Tropennächte in Österreich: Schlafen Sie noch gut?“

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Leiden Sie unter den tropischen Nächten oder haben Sie Wege gefunden, trotz der Hitze ausreichend Ruhe zu bekommen? Greifen Sie zu Ventilator, Klimaanlage oder anderen Tricks? Spüren Sie die Folgen des Schlafmangels im Alltag, bei der Arbeit oder in der Freizeit?

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