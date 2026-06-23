26-Jährige starb acht Tage nach schwerem Unfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Vormittag des 14. Juni im Gemeindegebiet von Pasching. Eine 26-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land war mit ihrem Pkw gegen 09.35 Uhr auf der Hörschinger Straße in Richtung Hörsching unterwegs. Im Bereich einer Verkehrsinsel kam sie mit dem Pkw von der Fahrspur ab, touchierte einen Leitpflock und kollidierte frontal mit einer circa 30 Meter entfernten Betonmauer.