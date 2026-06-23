26-Jährige starb acht Tage nach schwerem Unfall

Eine junge Lenkerin kam am 14. Juni in Pasching (OÖ) von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Betonmauer. Ersthelfer hatten die Frau damals aus dem Wrack befreit. Acht Tage nach ihrem schweren Unfall ist die 26-jährige Autofahrerin im Spital, ihren Verletzungen erlegen.
Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Vormittag des 14. Juni im Gemeindegebiet von Pasching. Eine 26-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land war mit ihrem Pkw gegen 09.35 Uhr auf der Hörschinger Straße in Richtung Hörsching unterwegs. Im Bereich einer Verkehrsinsel kam sie mit dem Pkw von der Fahrspur ab, touchierte einen Leitpflock und kollidierte frontal mit einer circa 30 Meter entfernten Betonmauer.
26-Jährige im Spital verstorben
Beim Eintreffen der Polizei am Unfallort hatten zwei Ersthelfer die Verunfallte bereits aus dem Pkw befreit. Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde die 26-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag die junge Frau am Montag, 22. Juni, ihren schweren Verletzungen.
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