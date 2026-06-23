Beim Match gegen Messi daheim in Xavers Wohnzimmer

Der Xaver-Burger (eine Kreation von ÖFB-Koch Fritz Grampelhuber gemeinsam mit Xaver Schlager) war vorbereitet, das Bier gekühlt: Alles war angerichtet für einen großen Abend – der zwar angesichts des Ergebnisses nicht ganz so „groß“ wurde, für die rund 200 Fans, die das WM-Match gegen Argentinien im Landgasthaus Dorfrichter in St. Valentin schauten, aber trotzdem ein unvergesslicher war.