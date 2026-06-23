Beim Match gegen Messi daheim in Xavers Wohnzimmer

Beim SC St. Valentin kickte Xaver Schlager als Miniknabe. In seiner Heimatstadt betreibt der 28-Jährige auch das Landgasthaus Dorfrichter. Wo Freunde, Bekannte und Stammgäste ihn bei seinem WM-Auftritt gegen Argentinien anfeuerten.
Der Xaver-Burger (eine Kreation von ÖFB-Koch Fritz Grampelhuber gemeinsam mit Xaver Schlager) war vorbereitet, das Bier gekühlt: Alles war angerichtet für einen großen Abend – der zwar angesichts des Ergebnisses nicht ganz so „groß“ wurde, für die rund 200 Fans, die das WM-Match gegen Argentinien im Landgasthaus Dorfrichter in St. Valentin schauten, aber trotzdem ein unvergesslicher war.
Mit Sohn von Obmann im Kindesalter gespielt
„Xaver hat in seiner Kindheit mit meinem Sohn hier bei den Miniknaben gekickt – jetzt gegen Lionel Messi“, so Hubert Ströbitzer, Obmann des SC St. Valentin, ein Stammgast in Xavers „Wohnzimmer“. Er feierte mit Freunden und Bekannten den Hit in Schlagers Landgasthaus.
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